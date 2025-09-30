Parlamenti vitanapot kezdeményez a gyermekvédelmi rendszer állapota miatt a DK

gyermekvédelem;parlamenti vita;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Zsolti bácsi;

2025-09-30 12:42:00 CEST

Itt a kormány valamely képviselőjének is kötelessége a megszólalás.

A gyermekeket és fiatalkorúakat érintő intézményes erőszak, valamint a gyermekvédelmi rendszer válsága miatt vitanapot kezdeményez az Országgyűlésben a Demokratikus Koalíció (DK).

A párt elnöke, Dobrev Klára posztjában reményét fejezte ki, hogy az ellenzéki pártoktól megkapják a szükséges számú képviselői aláírást. Jelezte: a parlamenti vitát a benyújtástól számított 14 és 28 nap között kell megtartani, és ezt Kövér László házelnök sem akadályozhatja meg. Hozzátette, hogy a jogszabályok értelmében az Orbán-kormány sem maradhat távol az ülésről, a legalább négyórás időkeretben pedig a kabinet képviselőjének kötelező nyilatkoznia a témában.

„Én biztosan nem nyugszom addig, amíg meg nem tudjuk, kik azok a magas rangú politikusok, akik védtelen gyerekeket használtak szexuálisan. Meg fogjuk tudni a neveket, és minden gyalázatosan mocskos tettükért felelni fognak” – fogalmazott.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy a múlt héten szerinte bebizonyosodott: van értelme a parlamenti politizálásnak, hiszen ma már egy ország teszi fel azt a kérdést, amelyet múlt héten Arató Gergely, a DK képviselője intézett a kormánypárti politikusokhoz a Parlamentben: ki az a Zsolti bácsi?

Ezt a kérdést egy molinón is megjelenítették, amelyet kedden délelőtt a párt aktivistái és politikusai – köztük Varju László és Gyekiczki Márton – feszítettek ki a Gellért-hegyen. Addig teszik fel a kérdést a Parlamentben és azon kívül is, amíg választ nem kapnak rá.