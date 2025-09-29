A Fidesz-KDNP képviselői leszavazták a vizsgálóbizottság felállítását a Szőlő utcai javítóintézet botrányában

Fidesz;vizsgálóbizottság;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Szőlő utca;

2025-09-29 11:17:00 CEST

Az Országgyűlés igazságügyi bizottságán nem ment át a Demokratikus Koalíció javaslata.

„A Fidesz leszavazta a vizsgálóbizottság felállítását a Szőlő utcai botrányban” – írja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki politikus bejegyzése szerint a kormánypárti képviselők hétfőn szavazták le az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában az általa kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottságot.

„Nem akarják, hogy kiderüljön az igazság; nem akarják, hogy rács mögé kerüljenek azok a magasrangú politikusok, akik a saját, beteges szexuális vágyaik kielégítésére használták ezeket a gyerekeket, és nem akarják, hogy kiderüljön: ki az a Zsolti bácsi. Szégyen és gyalázat!” – jelentette ki a DK elnöke, hozzátéve, „a KDNP-s Vejkey Imre, Semjén Zsolt párttársa még ki is állt a védhetetlen és önleleplező döntés mellett”.

A posztjához fűzött kommentjében Dobrev Klára úgy fogalamzott: „a kormány megtorlással fenyeget minket, akik ki akarjuk deríteni az igazságot, hát rajta! Én nem félek. Az áldozatoknak jár ennyi, a bűnösöknek felelniük kell!”

A Szőlő utcai botrányról Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Harcosok Órájában beszélt, többek közt kiemelve: itt nem arról van szó, hogy mondanak róluk ezt-azt, hanem arról, hogy a lehető legsúlyosabb bűncselekménnyel vádolják meg a kormány tagjait. – Ha egy kormány tagjai valóban ilyen bűncselekményt követnek el, akkor a kormánynak takarodnia kell – jelentette ki, leszögezve, Semjén Zsoltnak igaza volt, hogy „ez vérvád”, és egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett, abba bele kell állni. Mint mondta, elkezdték felgöngyölíteni, hogy mi történt, hogy kezdődött, és kiderült, hogy az egész egy jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.

– Most lesz, illetve van haddelhadd. Tehát itt azért súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók – mondta a kormányfő. Kérdésre válaszolva közölte, a megtorlás szó a magyar történelemben nem hangzik barátságosan, van ennek egy puhább verziója is, bár a tartalma ugyanaz, ezt úgy hívják, hogy jogkövetkezmény. – Tehát akik ebbe beleszálltak pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el – hangsúlyozta.