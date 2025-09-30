vasút;MÁV;Lázár János;felújítás;Európai Beruházási Bank;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-30 13:55:00 CEST

Lázár János szerint Magyar Péter miatt nem kapja meg az egymilliárd eurós hitelt a MÁV korszerűsítésre

A tárcavezető azt állítja, hogy a Tisza Párt elnöke személyesen járt közben.