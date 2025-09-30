Az Indexet is tulajdonló TV2-vezér alapítója lett egy Digitális Polgári Körnek

György László kormánybiztos 27 társával együtt megalapította a Magyar Teljesítmény Digitális Polgári Kört. A hírt a Facebook-oldalán közölte, a posztból pedig kiderült: az alapítók között van Vaszily Miklós, TV2 Csoport elnöke is, aki egyben az Index tulajdonosa – szúrta ki a 444.
„A célunk ebben a polgári körben, hogy stratégiai szemmel vonjuk vizsgálat alá a magyar teljesítményt, a magyarok teljesítményét az élet minden fontos területén, vagyis hogy górcső alá vegyünk honnan indultunk 2010-ben, meddig jutottunk 2025-re, és mi következik ebből a jövőre nézve" – olvasható György László bejegyzésében.
Az új DPK értékrendjét a kormánybiztos három jelzővel írta le: patrióták, pragmatikusak – „tisztában vannak a helyükkel a világban”, illetve meritokratikusak, vagyis szerintük „a fenntartható élet alapja a teljesítmény, ami az erkölcs, a tehetség és a szorgalom szorzata”.
Vaszily Miklóson kívül az alapítók között van például Áder János testvére, Pölöskei Gáborné Áder Annamária volt államtitkár, Balog Ádám egykori MNB-alelnök, Decsi István, a Pécsi Egyetem kancellárja, Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, Rovó László, a Szegedi Egyetem rektora, Szabó László volt washingtoni nagykövet és Mediaworks-elnök, valamint Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója is.