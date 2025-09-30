TV2;index;Index.hu;Vaszily Miklós;György László;Digitális Polgári Körök;

2025-09-30 15:20:00 CEST

Az Indexet is tulajdonló TV2-vezér alapítója lett egy Digitális Polgári Körnek

Vaszily Miklóson kívül a Magyar Teljesítmény DPK alapítói között van például Áder János testvére, az MNB egykori alelnöke, a Mediaworks elnöke, valamint az MCC főigazgatója is.