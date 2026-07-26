A Putyin-rezsim kérés nélkül sietett Orbán Viktor segítségére.
A független országgyűlési képviselő „álságosnak és hazugnak” nevezte Kósa Lajos „politikai erőszak” elleni határozati javaslatát, szerinte a verbális agressziót a fideszesek szítják.
Konszenzusos sorok váltanák fel a református püspök, volt humánerőforrás-miniszter gondolatait.
A VII. kerületi Fidelitas ellátogatott az épületbe, a csoportkép hátterében pedig a miniszterelnöktől származó idézetek tűnnek fel.
A több mint 22 milliárd forintos beruházás utolsó simításaival Szabó Dezső két világháború közötti íróhoz köthető idézetet is kifüggesztettek, a miheztartás végett.
A csepeli gimnázium igazgatója azt állítja, fogalma sincs, hogyan kerültek ki. a Belügyminisztérium szerint viszont a tárca és a tankerület biztos nem döntött ebben.
Az oktatási jogok biztosa már vizsgálódik, az eredményről pedig majd beszámol.
A katolikus egyházfő meglátásai elég nehezen illeszthetőek össze a magát keresztényként reklámozó Orbán-kormány elképzeléseivel.
Amúgy persze mindenki komcsi, aki szerint probléma, hogy a Németh lakhelyére bejelentett alapítvány kétmilliárdot kap. Közpénzből. A Facebook-on üzent Németh Szilárd azoknak, akiket zavart, hogy pénteken a csepeli képviselőtestület kétmilliárdot szavazott meg a rezsibiztos által alapított és Németh Szilárd lakhelyére bejegyzett Magyar Birkózó Akadémia Alapítványnak, hogy felépítse a Magyar Birkózó Akadémia sportcsarnokát.
Az ünnepi könyvhét újdonsága volt Márai Sándor naplói 1967 és 1969 között. Néhány gondolatát feljegyeztem.