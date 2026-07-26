Szolzsenyicin-idézettel kommunistázna Németh Szilárd, ám sajnos rosszul tudja

Amúgy persze mindenki komcsi, aki szerint probléma, hogy a Németh lakhelyére bejelentett alapítvány kétmilliárdot kap. Közpénzből. A Facebook-on üzent Németh Szilárd azoknak, akiket zavart, hogy pénteken a csepeli képviselőtestület kétmilliárdot szavazott meg a rezsibiztos által alapított és Németh Szilárd lakhelyére bejegyzett Magyar Birkózó Akadémia Alapítványnak, hogy felépítse a Magyar Birkózó Akadémia sportcsarnokát.