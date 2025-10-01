Világrekorder híd Kínában

Építése során számos mérnöki kihívással kellett szembenézni, beleértve a meredek terepet és a szélsőséges időjárást. A projekt során összesen 21 szabadalmat jegyeztek be, hogy úttörő technológiákkal biztosítsák a híd szerkezeti integritását. Átadása jelentős hatással lesz a régió turizmusára, mivel a kanyon látványos kilátókat és extrém sportolási lehetőségeket is kínál.

A csángó kultúra világa a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb népzenei és néptáncos hagyománya. A moldvai és gyimesi csángók archaikus dallamai, szövegei a középkori paraszti kultúra emlékeit őrzik, olyan formában, ahogyan máshol már rég eltűntek vagy átalakultak. A csángó tánc nemcsak a néprajztudósok kincsesbányája, hanem a mai városi fiatalok és néptánckedvelők számára is különleges élményt kínál. Ennek egyik központi helyszíne Budapesten a Fonó Budai Zeneház, ahol rendszeresen szerveznek csángó táncházat – olyan esteket, ahol az archaikus zenék és körtáncok éltetik tovább ezt az élő hagyományt.