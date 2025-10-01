Orbán Viktor: Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, mindenki megkapja a kiegészítő nyugdíjemelést

nyugdíj;infláció;Orbán Viktor;nyugdíjasok;nyugdíjemelés;

2025-10-01 12:49:00 CEST

A miniszterelnök elmondta: mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Utolsó simításokat végzi a kormány a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten: minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már novemberben – közölte Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök videójában azt mondta: az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. „Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez” – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

„Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!” – zárta mondandóját Orbán Viktor.

Az infláció augusztusban is 4,3 százalék volt, az őszi hónapokra pedig már 4,5 százalékos, majd decemberre 4 százalékos fogyasztói árindexet várnak az MBH Bank makrogazdasági elemzői. A nyugdíjak idén januárban 3,2 százalékkal emelkedtek, ám már akkor tudható volt, hogy az idei infláció magasabb lesz. A szabályok szerint a kormánynak az augusztusi adatok alapján becslést kell készíteni a kiegészítő nyugdíjemelésre. A KSH szerint augusztusban 4,5 százalék volt a nyugdíjas infláció, az elemzők szerint idén egész évben az árak 4,6 százalékkal emelkedhetnek.