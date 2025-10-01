Nagyon kell vigyázni az adatvédelmi hatóság elnöke szerint azoknak, akik a Tisza Párt appikációjában teljesíteni akarják a kihívásokat

adatkezelés;Péterfalvi Attila;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;applikáció;Tisza Párt;

Komoly jogi következményekkel járhat, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat.

A TISZA Világ applikáció adatvédelmi vizsgálata során nem találtak arra utaló jelet, hogy az alkalmazás biometrikus adatokat gyűjtene, automatizált döntéshozatalt alkalmazna vagy profilalkotást végezne – derül ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének szerdán közzétett állásfoglalásából.

Péterfalvi Attila közölte, hogy az adatok tárolása luxemburgi szolgáltatónál történik, emellett az Egyesült Királyságban is kezelik, amely azonos szintű védelmet biztosít. Hangsúlyozta, hogy hatósága vizsgálatot indíthat, amennyiben az ellenzéki párt nem a felhasználási feltételeknek megfelelően jár el az adatok kezelésében. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az alkalmazás használata bizonyos kockázatokkal jár. Példaként említette az idegen személyekről készített felvételek helyzetét, ahol a felhasználót terheli a felelősség a jogszerű eljárásért, ami a mindennapi gyakorlatban nehezen kivitelezhető. Ahhoz, hogy egy felhasználó jogszerűen készíthessen és tegyen közzé felvételeket, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulást kell szereznie az érintettektől. Ennek hiánya jogsértést jelenthet, és akár bűncselekménynek is minősülhet, valamint sérelemdíj iránti igényt alapozhat meg.

Az alkalmazásban elérhető kihívások leírása is tartalmazza, hogy „a fotós felel a hozzájárulásért”, ami például kisgyermekek vagy kórházi helyzetek esetében nyilvánvalóan nem életszerű. A feltöltéssel a felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a párt saját kommunikációjában felhasználja a tartalmat, amely azonban önmagában nem biztosít érvényes jogalapot – fogalmazott a hatóság elnöke.

Hangsúlyozta, hogy a titokban rögzített képek és videók esetében is joguk van az érintetteknek mind a NAIH-hoz, mind a rendőrséghez fordulni. Péterfalvi Attila szerint a felhasználók komoly felelősséget viselnek, ha ilyen felvételeket készítenek és nyilvánosságra hoznak, mivel ezzel megsérthetik a tisztességes adatkezelés alapelvét is.