Karácsony Gergely támogatja, hogy Alekszej Navalnij sétány legyen a budapesti orosz nagykövetség előtti közterület

A városvezető szerint jogos az igény, hogy állandó emlékhelyet is kapjon a néhai orosz politikus, akit a Putyin-rezsim ölt meg.

Szerda este megemlékezést tartottak Alekszej Navalnijról, a legismertebb orosz ellenzékiről Budapesten, az orosz nagykövetség előtt – számolt be róla a Telex.

A hatodik alkalommal megszervezett eseményt Mécs Imre özvegye, Magyar Fruzsina hirdette meg. Meghívták Karácsony Gergely főpolgármestert is, aki a Fővárosi Közgyűlés ülésén vett részt, ezért levelet küldött. Ebben kiemelte, hogy Budapest büszke Alekszej Navalnijra és azokra, akik megemlékeznek róla. „Alekszej Navalnijt mi, budapestiek hősnek tekintjük” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte jogos igény, hogy a jelenlegi nem hivatalos emlékpont helyett állandó emlékmű készüljön Navalnij tiszteletére. A kezdeményezést főpolgármesterként támogatja, ahogy azt is, hogy a nagykövetséggel szembeni oldal a Navalnij sétány nevet kapja. A javaslat elfogadásához a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges. Az ötletet először Magyar Fruzsina és társai vetették fel Soproni Tamás terézvárosi polgármesternek, aki a múlt héten jelezte, hogy támogatja. Mivel a terület az Andrássy úthoz tartozik, a főváros jóváhagyása is kell, Karácsony Gergely pedig most először jelezte nyilvánosan, hogy támogatja az indítványt. Elismerését fejezte ki azoknak is, akik a rongálások után helyreállították az emlékhelyet. „Ahányszor csak megtámadják a demokráciát, annyiszor küzdünk meg érte” – írta levelében Karácsony Gergely.

Az emlékhelyet 2024 feburárjában állították fel a kisföldalatti Bajza utcai megállójának lépcsőkorlátjánál. A helyszínt hónapokon át rendszeresen ápolták, virágokat és fényképeket helyeztek el, amelyeket folyamatosan gondozásban tartottak. 2025 szeptemberére azonban kiderült, hogy az emlékhely elemei – a fotók, a virágok és egyéb tárgyak – eltűntek, így csak az üres helyszín maradt. Nem ismert, mikor és kik távolították el, ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.

Az első eltávolítást követően Oláh János, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt VI. kerületi önkormányzati képviselője ismét kihelyezte a fotót és a virágokat, de azok újra eltűntek. Az orosz nagykövetség közleményében „kétes értékű létesítménynek” nevezte az emlékhelyet, és azt állította, hogy az eltávolítás körüli ügy célja kampánytémát teremteni Oroszország ellen. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere ezzel párhuzamosan közölte, hogy támogatja egy állandó emlékhely létrehozását ugyanazon a helyszínen. Az emlékhelyet ismételten eltávolították, vagyis a kihelyezett elemeket rendre leszedték, miközben civilek újra és újra megpróbálták helyreállítani.