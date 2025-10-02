Magyar Péter: Takács Péter azonnal távozzon a háziorvosok megalázása miatt

Az orvosi szakma eddig is tudta, hogy Takács Péter alkalmatlan a pozíciójára, de a háziorvosok ilyen durva megalázása után mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy emberként, orvosként, kollégaként és politikusként is megbukott. Aki ilyet mond, az szakmailag és etikailag is alkalmatlan egészségügyi vezetőnek – fogalmazott Magyar Péter csütörtöki Facebook-posztjában, amelyben lemondásra szólította fel a Bellügyminisztérium egészségügyi államtitkárát.
A Tisza Párt elnöke „Orbán Viktor szakvizsga és érdemi gyógyítói tapasztalat nélküli egészségügyi államtitkárának” a háziorvosokat megalázó, Ultrahang című podcastben elhangzott szavait is visszaidézte: „Tehát a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova, klinikára nem fért be. Valahogy a háziorvosi szakma presztízse nagyon lesüllyedt az elmúlt két-három évtizedben.”Nyilvános bocsánatkérést vár Takács Pétertől a MOK, miután az államtitkár arról beszélt, a háziorvosok „maradékelven” választódtak ki az egyetem után
– Ahelyett, hogy támogatná a háziorvosokat, általánosságban megbélyegezte és lejáratta őket. Ágazatvezetőként nemhogy nem mondhat, de nem is gondolhat ilyet a kollégáiról! Takács Péternek távoznia kell! Azonnal – követelte Magyar Péter.Takács Péter azt állítja, a Tisza Párt elnöke hazudik, Magyar Péter szerint az egészségügyi államtitkár visszakozott, miután látta a felháborodástEgyre többen választják a magánegészségügyi szolgáltatásokat Magyarországon, miközben az Orbán-kormány az egészségügyre legkevesebbet költő államok között van az EU-ban