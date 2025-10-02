egészségügy;háziorvosok;megalázás;lemondás követelése;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-10-02 11:04:00 CEST

Magyar Péter: Takács Péter azonnal távozzon a háziorvosok megalázása miatt

A Tisza Párt elnöke szerint a Belügyminisztérium államtitkára szakmailag és etikailag is alkalmatlan egészségügyi vezetőnek.