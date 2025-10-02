Három hónap alatt 650 milliónál is többször futottak le a fideszes Apáti Bence vezette Nemzeti Ellenállási Mozgalom Magyar Pétert lejárató videói

Facebook;youtube;Magyar Péter;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;Apáti Bence;

2025-10-02 13:28:00 CEST

A valós érdeklődéshez képest legalább az ezerszeresére sikerült pénzzel felfújni a nézettséget.

A megafonos Apáti Bence által elindított, és személyesen Orbán Viktor által is támogatott Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) júliusban kezdte el teleszórni a hirdetéseivel az internetet. A Google Ads Transparency Centere, a Meta Ad Library adatbázisa, illetve a Facebookon a videók nézettségi adatai alapján pedig elég jó közelítéssel össze lehet számolni, hogy ezek a videós hirdetések konkrétan hányszor futottak le az elmúlt három hónapban – írja a Telex.

A portál felidézi, az elmúlt három hónapban a YouTube-on és Facebookon gyakorlatilag a csapból is a NEM mesterséges intelligenciával készített videói folytak, jellemzően arról, hogy Magyar Péter egy borzalmas ember, el akarja venni az emberek pénzét, és Zelenszkij. Az összesítés szerint az elmúlt három hónapban

YouTube-on kb. 150 milliószor (valójában ennél többször, mert három hirdetésnél is csak annyit mutatott a megjelenítések számlálója, hogy „10 millió fölött” – ezeknél a portál 10 millióval számolt),

Facebookon a hirdetéssel megtolt sima videók 241 milliószor,

a rövid, reel videók pedig további 259,5 milliószor futottak le.

Ez összesen kicsit több mint 650 millió reklámlejátszás, amiért YouTube-on 668 ezer eurót (kb. 260 millió forint), Facebookon pedig 383 milliót fizetett ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Összesen 643 millió forint volt a számla, a hirdetések ára így átlagosan nagyjából egy forint per megjelenésre jön ki. Amiben csak a reklámozás ára van benne, maguknak a videóknak az elkészítési költsége nem.

A portál kiemeli, a NEM-nek vannak a Facebookon hirdetéssel nem felturbózott videói is, ezek jellemzően 5-10-15 ezres nézettségeket érnek el. A hirdetettek ezzel szemben akár 20 millió fölötti nézettségi mutatókat is produkálnak, vagyis a valós, organikus érdeklődéshez képest legalább az ezerszeresére sikerült pénzzel felfújni a nézettséget.

Egyébként a Google már letiltotta a felületeiről a politikai hirdetéseket, és várhatóan napokon belül a Facebook is követni fogja ezzel a lépéssel, így ezeken a felületeken a durva reklámáradat hamarosan elapad majd.