Gulyás Gergely szerint a háborús veszélyhelyzet nincs hatással a választás lebonyolítására

2025-10-02 15:38:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Harcosok órája podcastben a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban is megszólalt.

A háborús veszélyhelyzetnek semmilyen hatása nincs a jövő évi választások lebonyolítására – jelentette ki Gulyás Gergely csütörtökön a Fidesz-frakció Harcosok órája című műsorában.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette: a kormánynak számtalan lehetősége lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de abban maradtak, hogy rendes parlamenti eljárási rend mellett tárgyalja meg azt az Országgyűlés. Nincs sürgős vagy kivételes eljárás, a jövő hétfői mellett lesz egy keddi ülésnap is, utána tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását a parlament, és október 21-én tudnak róla szavazni – magyarázta.

Megjegyezte, hogy a jelenleg érvényes veszélyhelyzet csak november közepén szűnik meg. „A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen, az önkormányzati- és európai parlamenti választások is háborús veszélyhelyzetben voltak” – mondta Gulyás.

A Szőlő utcai üggyel kapcsolatban kijelentette, semmilyen alapja nincsen annak a sejtetésnek, hogy az ügynek politikus érintettje van. Minden nyomozás felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, a komoly társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyekben szoros felügyeletet gyakorol. A Központi Nyomozó Főügyészség irányítása azt jelenti, hogy még professzionálisabb és gyorsabb lesz a nyomozás – húzta alá.

Mint arról beszámoltunk, az orosz–ukrán háború miatt a kormány a háborús veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítását tartja indokoltnak. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a minap benyújtott javaslat szerint a háborús veszélyhelyzet újabb fél évvel, 2026. május 13-ig tolnák ki a veszélyhelyzetet.

A fideszes többségű parlament jóváhagyása után tehát a kormány úgy fordulhatna majd rá a jövő évi választásra, hogy 2026. május közepéig folytatódhat a rendeleti kormányzás. A választás kiírásáról Sulyok Tamás köztársasági elnök dönt, de Orbán Viktor korábban közölte, arra számít, hogy a voksolás április 12-én lesz.

Az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára” hivatkozva, a kétharmados fideszes parlamenti többség felhatalmazásával a kormány legutóbb május elején hosszabbította meg a háborús veszélyhelyzetet újabb fél évvel, november 15-ig.