A DK az állammal fizettetné ki az állami gondozásból kikerülők lakáshitelének az önrészét

Biztosítsa az állam a minimális önrészt a gondozásból kikerülőknek a 3 százalékos lakáshitelnél – írja a hvg.hu a Demokratikus Koalíció tervéről. Információik szerint az ellenzéki párt határozati javaslatot nyújt be a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a testület éljen felterjesztési jogával a parlament felé, és kezdeményezzen törvénymódosítást az Otthon Start programnál.
A DK szerint az állami gondozásból kikerülő felnőtteket hatékony szociális mentorálás mellett kell az első lakáshoz segíteni. Jelenleg az Otthon Start program keretében 3 százalékos fix kamatszint mellett lehet legfeljebb 50 millió forintos hitelt felvenni, az önerő pedig 10 százalék. Az új konstrukciót a parlamenti vita során véglegesítenék.
– A Szőlő utcai ügy árnyékában nekünk, baloldaliaknak különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg a társadalom hátrányos helyzetű tagjairól, köztük az állam gondjaira bízott gyerekekről és fiatalokról, akiknek a felnőttkorba lépve még nagyobb szükségük van az állam támogatására – közölte az ellenzéki párt.