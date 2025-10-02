A DK az állammal fizettetné ki az állami gondozásból kikerülők lakáshitelének az önrészét

javaslat;törvénymódosítás;Fővárosi Közgyűlés;Demokratikus Koalíció;Otthon Start Program;

2025-10-02 20:55:00 CEST

Az Otthon Start program módosítását a Fővárosi Közgyűlésben javasolná az ellenzéki párt, és azt szorgalmazza, hogy Budapest éljen az úgynevezett felterjesztési jogával.

Biztosítsa az állam a minimális önrészt a gondozásból kikerülőknek a 3 százalékos lakáshitelnél – írja a hvg.hu a Demokratikus Koalíció tervéről. Információik szerint az ellenzéki párt határozati javaslatot nyújt be a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a testület éljen felterjesztési jogával a parlament felé, és kezdeményezzen törvénymódosítást az Otthon Start programnál.

A DK szerint az állami gondozásból kikerülő felnőtteket hatékony szociális mentorálás mellett kell az első lakáshoz segíteni. Jelenleg az Otthon Start program keretében 3 százalékos fix kamatszint mellett lehet legfeljebb 50 millió forintos hitelt felvenni, az önerő pedig 10 százalék. Az új konstrukciót a parlamenti vita során véglegesítenék.

– A Szőlő utcai ügy árnyékában nekünk, baloldaliaknak különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg a társadalom hátrányos helyzetű tagjairól, köztük az állam gondjaira bízott gyerekekről és fiatalokról, akiknek a felnőttkorba lépve még nagyobb szükségük van az állam támogatására – közölte az ellenzéki párt.