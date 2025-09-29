IDEA: megosztó az Otthon Start, főleg a fideszesek és a Mi Hazánk-szavazók találják vonzónak

ingatlanpiac;lakáshitel;Idea Intézet;Otthon Start Program;

2025-09-29 12:39:00 CEST

Szeptember elején a felnőtt népesség 5 százaléka tartotta valószínűnek, hogy élni fog a lehetőséggel. Az igénylést elsősorban azok fontolgatták, akiknek nincsenek anyagi gondjaik.

Az Otthon Start fix 3 százalékos, állami támogatású hitelprogram első, konkrét banki ajánlatai szeptember elején jelentek meg. A banki ajánlatok mérlegelésének lehetősége előtt a népesség 5 százaléka (főleg a jobb anyagi helyzetben lévő felnőttek) gondolta úgy, hogy valószínűleg élni fog a program által nyújtott lehetőséggel. Ekkorra a népesség háromnegyede hallott már valamilyen információt az Otthon Start Fix programról, amelynek megítélése megosztja a társadalmat – derül ki az IDEA Intézet augusztus 31. és szeptember 6. között készített kutatásából.

Az felmérés alapján a részletek ismeretének hiányában a társadalom érdeklődését főleg politikai/közéleti attitűdök motiválhatták, kevésbé a személyes, családi, anyagi megfontolások. Az Otthon Start fix hitelprogram ismertsége szeptember elején jóval magasabb volt azon felnőttek körében, akik rendelkeztek valamilyen pártpreferenciával. A program elindításának ötlete azonban megosztotta a társadalmat:

a válaszadók 37 százaléka többé-kevésbé egyetértett vele,

míg 41 százalék határozottan, vagy kevésbé határozottan, de inkább elutasította azt.

A véleményeket jelentős mértékben meghatározták a pártpreferenciák:

a kormánypárti szavazók túlnyomó többsége (88 százalék) egyetértett vele,

a Mi Hazánk szimpatizánsai közt ez az arány 57 százalék volt,

az ellenzéki pártok szavazói, valamit a programról ismeretekkel rendelkező bizonytalan szavazók döntő többsége viszont nem tartotta jó ötletnek.

A program támogatottsága a nagyobb városokban élők és a legalább középfokú végzettségűek körében magasabb az átlagnál, valamint azok között, akik úgy érzik, lényegében egyáltalán nincsenek anyagi gondjaik.

Szeptember elején – jórészt még a konkrét hitelfeltételek ismeretének hiányában –

a felnőtt népesség 5 százaléka tartotta valószínűnek, hogy ő maga, párjával, családjával élni fog a lehetőséggel és igényelni fogja az Otthon Start fix kamatozású hitelkonstrukciók valamelyikét.

A vélemények kialakításának pártpreferencia szerinti meghatározottságát mutatja, hogy ebben az esetben is elsősorban kormánypárti, vagy Mi Hazánk-szavazókról van szó.

Az IDEA Intézet szerint ha a szeptember elején hitelfelvételben gondolkodók idővel végül valóban kérelmezőkké válnának, akkor akár mintegy 400 ezer, illetve, ha az igénybenyújtókat mindenekelőtt párkapcsolatban élőként feltételezzük, akkor összesen nagyjából 200 ezer új hiteligénylés is érkezhet a közeljövőben a program konstrukcióit kínáló bankokhoz. Az igénylést főleg a 30 év alatti és a 60 év feletti korosztályok tagjai fontolgatják, és elsősorban azok, akiknek nincsenek anyagi gondjaik. Összességében a felnőtt népesség negyedéről mondható el, hogy ismer a környezetében olyan embereket, akik tervezik a hitelkonstrukció igénybevételét.

Az adatfelvétellel lényegében párhuzamosan jelentek meg a hitelprogrammal kapcsolatos konkrét, pontos részletek, illetve a bankok első ajánlott hitelkonstrukciói. Ezek a konkrétumok az adatelvétel idején még csak nagyon kis mértékben befolyásolhatták a lakossági véleményeket, de a későbbiekben jelentős hatásuk lehet.