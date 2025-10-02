Lázár János a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálásáról nyújtana be javaslatot Kocsis Mátéval

Lázár János;pedofília;törvényjavaslat;Kocsis Máté;kémiai kasztráció;

2025-10-02 21:22:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter nem részletezte, hogyan fog kinézni ez a gyakorlatban, de leszögezte, a legdurvább büntetés pártján állnak.

Lázár János hódmezővásárhelyi fórumán szóba jött, hogy a Fidesz szigoríthat a pedofilokra vonatkozó büntetésén.

A 444.hu beszámolója szerint az építési és közlekedési minisztertől Adorján Béla, a Jobbik elnöke megkérdezte, képviselőként megszavazza-e a pártja határozati javaslatát arról, hogy a Büntető törvénykönyv szigorításával tegyék lehetővé a pedofilok kémiai kasztrálását. Adorján ezt azzal indokolta, hogy a szakértők szerint ahol ezt bevezették, ott a visszaesők aránya 43-ról 3 százalékra csökkent.

Lázár János erre azt mondta, a gyerekeket ért abúzus miatt is halálbüntetést szabna ki, de miután EU-tagként ezt nem lehet megtenni, a pedofilok esetében az ezt követő két legsúlyosabb büntetés jöhet szóba: a tényleges életfogytiglan vagy a kémiai kasztrálás. „Vagy magam is benyújtom, vagy ha miniszterként nem tudok javaslatot benyújtani, megszavazom a Jobbik javaslatát” – ígérte Lázár János. Majd hozzátette:

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetővel megegyeztek abban, hogy ők is beadnak egy ilyen javaslatot. Lázár János elmondása szerint egyelőre több változat van, azt nyújtják majd be, amelyiktől azt remélik, hogy a legelrettentőbb lesz, magyarán csökkenti az elkövetési arányokat.

A tárcavezető nem részletezte, hogy pontosan milyen verziókban gondolkodnak, de rögzítette: a legdurvább büntetés pártján állnak. A lap megjegyzi, Lázárt ugyan a jobbikos határozati javaslatról kérdezték, de a Mi Hazánk is beadott már néhány napja egy törvényjavaslatot a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrációjáról.