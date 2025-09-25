Lázár János: Egyetlen pedofil sincs a kormányban vagy a Fidesz vezetésében

gyermekvédelem;Lázár János;pedofília;Sopron;javítóintézet;kémiai kasztráció;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-25 19:19:00 CEST

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos bekiabálásokkal kezdődött az első őszi Lázárinfó, ahol „Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú táblákkal várták az építési és közlekedési minisztert. Lázár János azt javasolja a kormánynak, hogy minden pedofil bűnelkövető kapjon tényleges életfogytiglant, és vezessék be a kémiai kasztrálást.

Feszült hangulat várta Lázár Jánost az építési és közlek4edési miniszter első őszi Lázárinfóján Sopronban. A tárcavezetőt többen „Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú transzparensekkel várták, és folyamatosan bekiabáltak, ahogy elkezdett beszélni – számol be a Telex.

A lap tudósítása szerint a helyszínen biztonsági őrök próbálták megfékezni az indulatokat, de a tárcavezető is többször türelmet kért a résztvevőktől és nyugalomra intett mindenkit. Azt mondta, hogy először Sopronról szeretne beszélni, de később szó eshet a gyermekvédelemről is. A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban arról beszélt, hogy ő radikális ebben a kérdésben.

A miniszter elmondta, hogy két javaslatot tesz az Orbán-kormánynak. Az egyik, hogy akit pedofil bűncselekményen kapnak, és be is bizonyosodik a bűnössége, az kapjon tényleges életfogytiglant. Továbbá azt is felvetette, hogy Magyarországon is vezessék be a kémiai kasztrálást a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben. „A pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás” – fogalmazott.

Lázár János szerint viszont ha valakit alaptalanul vádolnak pedofil bűncselekménnyel, akkor a vádaskodót következetesen meg kell büntetni. Leszögezte: „Sem a Fidesz-kormányzatban, sem a Fidesz vezetésében egyetlen egy pedofil sincs, minden vád teljes egészében alaptalan.”

Az építési és közlekedési minisztert a közbeszéd állapotáról is kérdezték, amire azt mondta, óriási baj lenne, ha 35 évvel a rendszerváltás után elszabadulna az erőszak az országban. Szerinte vannak olyanok Keleten és Nyugaton is, akik azt akarják, hogy a magyarok egymásnak menjenek, szerinte destabilizálni akarják kívülről ezt az országot, és azt akarják, hogy Magyarország is káoszba süllyedjen.

Lázár János úgy látja, a jelenlegi kormány nemcsak ígérget és dumál, hanem valóra váltja azt, amit mások évtizedek óta csak ígérgetnek. Velük szemben áll a Tisza Párt, amely azért nem mondja el, hogy mit szeretne, mert akkor senki nem szavazna rájuk – vélekedett a miniszter.