Tizenkét év után távozik Krug Emília az ATV-től

média;ATV;Krug Emília;

2025-10-03 11:53:00 CEST

A műsorvezető közölte, új szakmai kihívásokra vágyik, ezért döntött a váltás mellett.

12 év után, november elején távozik Krug Emília az ATV képernyőjéről – derül ki a csatorna közleményéből.

Az ATV felidézi, a műsorvezető eddig a csatorna reggeli műsorának, a Startnak volt meghatározó arca, emellett vezette az ATV hétvégi, Civil a pályán című műsorát, és a napi hírháttér műsor, az Aktuál csapatát is erősítette. Korábban az Egyenes beszédet is vezette, és a csatorna választási műsorainak is oszlopos tagja volt.

„Köszönöm az ATV-nek, és Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hogy tévés pályám kezdetén lehetőséget adott és hitt bennem, és azóta is sok műsorban és több műfajban számított rám. Köszönöm az ATV nézőinek, hogy figyelemmel kísérték a műsoraimat, a szeretetet, és azt, hogy visszajelzéseikkel segítették munkámat. Most azonban úgy érzem, új szakmai kihívásokra vágyom, ezért döntöttem a váltás mellett. Mindig jó szívvel fogok visszagondolni erre a fantasztikus csapatra, akik napról napra fáradhatatlanul, hitelesen, becsülettel végzik a munkájukat és tájékoztatják a nézőket, és én is bármikor számíthattam rájuk. Döntésem hátterében nem áll politikai vagy etikai ok, békésen távozom az intézménytől. Sok sikert kívánok nekik ebben a hihetetlen izgalmas időszakban!” – idézi Krug Emília szavait a közlemény.

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója úgy fogalmazott: „Büszkék vagyunk arra, hogy Krug Emília az ATV-ben lett fiatal tehetséges újságíróból országosan ismert, népszerű televíziós személyiség. Több mint egy évtizedes intenzív munkája során mindent elért, amit csak lehetett. Szinte valamennyi műsorunkban dolgozott, többszáz interjút készített, a csatorna legnépszerűbb arcai közé emelkedett. Mindannyiunknak és biztos vagyok benne, hogy a nézőinknek is hiányozni fog. Az ATV nem csupán egy televízió, hanem egy összetartó közösség is, aminek mindig is a része marad. Köszönjük Krug Emíliának az ATV történetében betöltött fontos szerepét!”

Mint megírtuk, a csatorna augusztus elején jelentette be, hogy közös megegyezéssel elválnak Csuhaj Ildikó és az ATV útjai. Csuhaj több mint 8 évig dolgozott a csatornánál.