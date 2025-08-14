Orbán Balázs szerint az orosz hírszerzés nem avatkozik be a magyarországi választásokba a Magyar Péter elleni kampányával

Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel – szögezte le csütörtöki Facebook-posztjában Orbán Balázs egy nappal azután, hogy a 444 észrevette, nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. Mi is beszámoltunk róla, hogy ezzel a Kreml megsérti Magyarország szuverenitását, a Magyar Távirati Iroda (MTI) asszisztál hozzá azzal, hogy a titkosszolgálati állásfoglalást közzétette.
Az MTI által is közölt állásfoglalás szerint a közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök felügyelete alatt álló orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. – „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.
Minderről még szerdán Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szakértői közleményt adott ki amely szerint biztonságpolitikai szempontból az ügy két forgatókönyvben értelmezhető:
1. Ha az állítás valós, akkor egy külső, szupranacionális szervezet tudatosan avatkozik be egy EU- és NATO-tagállam belpolitikai folyamataiba. Ez nemzetbiztonsági kockázat, amelyet a magyar állami szerveknek kivizsgálni és kezelni kell. AZONNAL!
2. Ha az állítás nem valós, akkor egy nagyhatalom – jelen esetben Oroszország – információs műveletet folytat Magyarországon, amelynek célja a belpolitikai erőviszonyok befolyásolása, társadalmi megosztottság növelése és az EU–Magyarország viszony rombolása.
– Mindkét esetben a magyar nemzeti szuverenitás veszélybe került! A biztonságpolitikai szempont ebben az esetben is nem személyekről, hanem az ország politikai függetlenségének megőrzéséről kell, hogy szóljon! A mostani történés pontosan illeszkedik ahhoz a forgatókönyvhöz, amelyet két hónappal ezelőtt felvázoltam. Akkor is figyelmeztettem: ha a magyar belpolitika tere külföldi erők játszóterévé válik, – legyen az Moszkva, Washington vagy Brüsszel – a valódi döntések már nem itt születnek meg – fogalmazott Tarjányi Péter, aki szerint „a legnagyobb veszély nem az, amit Moszkva vagy Brüsszel mond, hanem az, hogy közben mi egymást tépjük szét, és senki nem marad, aki a hazát egyben tartaná…”.
Minderre ma Orbán Balázs ma reagált. – Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat! – háborgott a kormányfő politikai igazgatója.
Nem késett a viszontválasz sem, amelybe a szakértő az elrettentőnek szánt Index-cikket korrektnek nevezte. – Erre ez a poszt jelenik meg a miniszterelnök politikai igazgatójának tollából. Ezt befejeztem, mert láthatóan el sem olvasta Orbán Balázs amit írtam – írta, megjegyezve, hogy azt hitte, lehet értelmesen beszélni, de látja, nem.Szijjártó Péter egyetért az orosz hírszerzés Magyar Péter ellen kampányoló jelentésévelMagyar Péter kijelentette, hogy nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir PutyintólNyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés