Orbán Balázs szerint az orosz hírszerzés nem avatkozik be a magyarországi választásokba a Magyar Péter elleni kampányával

MTI;közlemény;orosz hírszerzés;Orbán Balázs;ellenkampány;orosz beavatkozás;Magyar Péter;választás 2026;

2025-08-14 20:54:00 CEST

A Kreml mentegetése közben a miniszterelnök politikai igazgatója leleplezte a technológiát, miszerint a közlemény smafu, pénzzel kell beavatkozni más országok belügyeibe.

Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel – szögezte le csütörtöki Facebook-posztjában Orbán Balázs egy nappal azután, hogy a 444 észrevette, nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. Mi is beszámoltunk róla, hogy ezzel a Kreml megsérti Magyarország szuverenitását, a Magyar Távirati Iroda (MTI) asszisztál hozzá azzal, hogy a titkosszolgálati állásfoglalást közzétette.

Az MTI által is közölt állásfoglalás szerint a közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök felügyelete alatt álló orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. – „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.

Minderről még szerdán Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szakértői közleményt adott ki amely szerint biztonságpolitikai szempontból az ügy két forgatókönyvben értelmezhető:

1. Ha az állítás valós, akkor egy külső, szupranacionális szervezet tudatosan avatkozik be egy EU- és NATO-tagállam belpolitikai folyamataiba. Ez nemzetbiztonsági kockázat, amelyet a magyar állami szerveknek kivizsgálni és kezelni kell. AZONNAL!

2. Ha az állítás nem valós, akkor egy nagyhatalom – jelen esetben Oroszország – információs műveletet folytat Magyarországon, amelynek célja a belpolitikai erőviszonyok befolyásolása, társadalmi megosztottság növelése és az EU–Magyarország viszony rombolása.

– Mindkét esetben a magyar nemzeti szuverenitás veszélybe került! A biztonságpolitikai szempont ebben az esetben is nem személyekről, hanem az ország politikai függetlenségének megőrzéséről kell, hogy szóljon! A mostani történés pontosan illeszkedik ahhoz a forgatókönyvhöz, amelyet két hónappal ezelőtt felvázoltam. Akkor is figyelmeztettem: ha a magyar belpolitika tere külföldi erők játszóterévé válik, – legyen az Moszkva, Washington vagy Brüsszel – a valódi döntések már nem itt születnek meg – fogalmazott Tarjányi Péter, aki szerint „a legnagyobb veszély nem az, amit Moszkva vagy Brüsszel mond, hanem az, hogy közben mi egymást tépjük szét, és senki nem marad, aki a hazát egyben tartaná…”.

Minderre ma Orbán Balázs ma reagált. – Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat! – háborgott a kormányfő politikai igazgatója.

Nem késett a viszontválasz sem, amelybe a szakértő az elrettentőnek szánt Index-cikket korrektnek nevezte. – Erre ez a poszt jelenik meg a miniszterelnök politikai igazgatójának tollából. Ezt befejeztem, mert láthatóan el sem olvasta Orbán Balázs amit írtam – írta, megjegyezve, hogy azt hitte, lehet értelmesen beszélni, de látja, nem.