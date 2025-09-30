Magyar Péter: Lázár János végleg meghibbant

MÁV;Lázár János;Európai Beruházási Bank;Magyar Péter;Tisza Párt;

A Tisza Párt elnöke hazugságnak nevezte az építési és közlekedési miniszter állításait, miszerint miatta nem kapja meg a MÁV az egymilliárd eurós hitelt az Európai Beruházási Banktól. Hozzátette, a Tisza soha semmilyen uniós forrás ellen nem lobbizott. Azt is megígérte, hogy jövőre hazahozzák a befagyasztott uniós pénzeket.

„A közpénzek Drakulája, batidai Lázár János végleg meghibbant a százmilliós festmények alatt a kastélyában” – jelentette ki kedden a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán.

Magyar Péter ezzel Lázár János keddi videójára reagált, melyben az építési és közlekedési miniszter azt állította: a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank folyósítsa azt az egymilliárd eurós hitelt a Magyar Államvasutaknak (MÁV), amelyből a pályahálózat felújítása valósulhatott volna meg. A tárcavezető szerint Magyar Péter személyesen közbenjárt, hogy Magyarország ne kapja meg ezt a forrást, állításai alátámasztására azonban semmilyen bizonyítékot vagy konkrétumot nem mutatott be.

„Egy hónapja büszkén bejelentette, hogy sikerült egymilliárd euró hitelt felvennie az Európai Beruházási Banktól a korábban általa lefújt vasútfelújítások megvalósítására, ma pedig egy eszelős videóban már azt hazudozza, hogy én miattam nem lesz hitel”

– írta keddi posztjában Magyar Péter.

Majd Lázár Jánosnak azt üzente: „Te magad állítottál le 227 vasútfejlesztési projektet, te tetted végleg tönkre az egykor szebb napokat látott magyar vasutat és a ti ipari méretű korrupciótok miatt nem kapja meg a hazánk az uniós ezermilliárdokat (nem hiteleket).” Leszögezte: a Tisza soha semmilyen uniós forrás ellen nem lobbizott. Magyar Péter egyúttal azt is megígérte, hogy „a Tisza-kormány jövőre hazahozza a magyar embereknek járó uniós pénzeket”, és elindul az „Út a börtönbe” program is.

A magyar kormány 2024. szeptember 27-én igényelt egymilliárd eurós hitelt az Európai Beruházási Banktól vasúti pályák korszerűsítésére, amelyhez további 1 milliárd eurós önrésszel járult volna hozzá. A program mintegy 500 kilométer felújítását és a központi forgalomirányítás bővítését célozta. 2025 júliusában a MÁV vezérigazgatója arról beszélt, hogy a társaság 800 milliárd forintos EIB-hitelkeretről tárgyal, amelyből 15 jelentős pályafelújítás indulhatna, és 600 kilométernyi szakasz újulna meg.