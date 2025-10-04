Az Orbán-kormány újra kifizeti a kecskeméti egyetem campusát

Kecskemét;Magyar Közlöny;Neumann János Egyetem;

2025-10-04 08:40:00 CEST

Korábban fideszes képviselők Hankó Balázsnál kérték, hogy az állam adja oda még egyszer a pénzt, amit az egyetem kuratóriuma egyszer már elvesztett, amikor odaadta az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének.

„A Kormány elkötelezett a Neumann János Egyetem megkezdett campusfejlesztésének lezárása mellett, és e cél megvalósítása érdekében kormányzati támogatást nyújt” – áll a péntek este megjelent kormányhatározatban, amit elsőként a Telex vett észre.

A dokumentum felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

„a kultúráért és innovációért felelős miniszter és az építési és közlekedési miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges központi költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetés Kulturális és Innovációs Minisztérium nem állami felsőoktatási intézmények támogatásának finanszírozására szolgáló előirányzata javára”.

Korábban a kecskeméti fideszes képviselők Hankó Balázsnál kérték, hogy az állam adja oda még egyszer a pénzt, amit az egyetem kuratóriuma egyszer már elvesztett, amikor odaadta az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a beruházásban konzorciumi partnerként vesz részt az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A kecskeméti Neumann János Egyetem az MNB-ügy kapcsán került a figyelem középpontjába. A Telex felidézi, az egyetem kuratóriuma, amelyet az MNB-alapítvány kuratóriumát is vezető Csizmadia Norbert vezetett, úgy döntött, hogy a 2020-ban kapott 44,5 milliárd forint állami pénzből 27,5 milliárdot kölcsönad az MNB alapítványhoz tartozó Optima Befektetési Zrt.-nek. Az Optima pedig a pénz egy részét egy lengyel tőzsdei cég részvényeibe tette, ami azóta elvesztette értéke nagy részét. A kecskeméti egyetem már tavaly év elején megpróbálta elkezdeni visszakérni a kölcsönadott pénzt, de mivel az Optima sem tudja veszteség nélkül kivenni a pénzt a lengyel leányvállalatából, egyelőre a kecskemétieknek sem adták vissza a kölcsön kapott összeget.

A campus második ütemét az Optima egyik cége, a Wepmark kezdte el építeni, ami azonban tavaly félbehagyta a munkát. A Wepmarkot azóta az Optima a tartozás egy részének elengedéséért cserébe átadta a kecskemétieknek. A campus befejezéséhez azonban szükség lenne a kölcsönadott 27,5 milliárd forint teljes visszafizetésére, ami a jelek szerint a közeljövőben nem fog megtörténni.

Az egyetem érdekében Salacz László és Szeberényi Gyula kecskeméti országgyűlési képviselő fordult Hankó Balázs kulturális miniszterhez azzal a kéréssel, hogy a kormány másodszor is biztosítson forrást az egyetemi campus második ütemének befejezésére.