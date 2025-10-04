Orbán Viktor bejelentette, hogy fix 3 százalékos hitel jön a vállalkozásoknak

hitel;Orbán Viktor;vállalkozások;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;Nagy Elek;

2025-10-04 11:12:00 CEST

150 millió forintos felső értékkel, reményei szerint október 6-tól.

Beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első termetesebb, látványosabb, jelentősebb gyümölcse – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatóján.

A kormányfő ezt követően közölte, ha európai gazdasági hírekről beszél az ember, akkor ma alapvetően egy szűkülő, sündisznós testtartásos európai gazdaságpolitikát lát majd, ami nem jó. A kereskedelmi kamarával kötött megállapodásuk fejlődési útvonalról szól, hogy védekezés helyett hogyan lehet emelkedő pályára lépni, növekedni. A kormánynak – folytatta – van egy gazdasági stratégiája, amely 4 pontban összegzi, mit is kellene csinálni rövid- és középtávon,

az első intézkedés a saját első otthonteremtéshez nyújtott 3 százalékos hitel,

második pillére, hogy a vállalkozásoknak is nyújtsanak hasonló hitelt, erről lesz most szó,

a harmadik, hogy csökkentsék az adókat, a családokat terhelő adók csökkentéséről már beszéltek,

lesznek majd vállalkozási adócsökkentések is, erről még tárgyalnak a kamarával.

Orbán Viktor úgy folytatta,

Magyarországon – reményei szerint október 6-tól – lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű, 3 százalékos fix kamatozású hitel,

amelyet a Széchenyi Kártya rendszeren keresztül fognak eljuttatni a vállalkozásokhoz.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke többek közt arról beszélt: a magyar vállalkozó mindig is olyan volt, mint egy hajós a Dunán, akár áradás, akár apadás volt, megtalálta a módját annak, hogy célba érjen. A feladatuk – folytatta –, hogy ne csak evezőt, hanem erősebb hajót is biztosítsanak nekik. Mint mondta, a magyar kormány és a kamara májusban újszerű megállapodást kötött, ez taglalja az együttműködési célokat, és 5 nagy fejezetet irányoz elő a magyar vállalkozások versenyképességének növekedése elősegítéséért. Hozzátette, a ma bejelentett program nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében, amit beruházásokra, fejlesztésekre használhatnak majd.

A sajtótájékoztatót követően az újságírók kérdezhettek a miniszterelnöktől. A válaszokból kiderült, a kormányfő szerint

mivel a Tisza Párt nyilvánosan vállalt politikai stratégiájának lényege, hogy nem mondják meg, mire készülnek a választás után, nem lehet értelmesen beszélni kérdésekről. De a magyar ellenzék hosszú idő óta azt akarja, mint Brüsszel, így ő ebből indul ki.

nem szabad hozzányúlni az adórendszerhez, adót legfeljebb csökkenteni szabad, emelni semmiképpen.

2026-ban a magyar költségvetés ad 320 milliárd forintot a kamara irányába a Széchenyi rendszeren keresztüli vállalkozástámogatásra és fejlesztésre, ebből mintegy 60 milliárd az, amit a mostani bejelentés miatt tesznek hozzá a 320 milliárdon belül.

azt gondolta, hogy ha Donald Trump amerikai elnök eléri a gyors békét, meg tudnak indulni, de miután a béketeremtési kísérlet nem járt sikerrel, mindent újra kellett ütemezni. Lett repülőrajt, csak nem január 1-től, hanem július 1-től, ezért most jönnek az intézkedések egymás után. Ha lenne béke, egy fokozattal feljebb tudnánk kapcsolni, az intézkedéseket meg tudnánk fejelni – jegyezte meg.

a kormány nem tervezi, hogy módosítson az idei évre a prognózisán, inkább az az izgalmas kérdés, a következő évit érdemes-e módosítani.

a Tisza Pártról úgy fogalmazott, „meg van rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt-hármat, elvitte őket a víz”.