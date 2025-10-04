Heindl Péternek van ötlete, hogy senkit ne lehessen felelősségre vonni

Pécs;közlekedés;tüntetés;vadkár;Heindl Péter;Pécs Pride;

2025-10-04 15:32:00 CEST

A korábban a kormánypárt hazug plakátjainak „kijavításáról”, azért rongálás miatt elítélt jogász, jogvédő Heindl Péter a Partizán munkatársával közölte, hogy a Pécsi Pride-résztvevői gyakorlatilag az általa vadkárok ellen szervezett és engedélyezett demonstráción résztvevői is. Így egyben a közlekedés szabadságáért is felvonulnak, és Heindl Péter szerint őket a későbbiekben sem lehet felelősségre vonni, annak ellenére, hogy a Pride-ot hivatalosan betiltották.

Azt a jogvédő és egyben szervező elmondta, hogy az LMBTQ-felvonulást is jogszerűnek Pécs városát pedig amúgy is felvilágosult, civil öntudatos városnak tartja.

Mint ismert, a 2025. június 26-i Budapest Pride-ért nyomozás indult Karácsony Gergely főpolgármester ellen.