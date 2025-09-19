Vadkárra is köthetünk casco biztosítást

Gyakran fordul elő - főleg nyáron -, hogy a vidéki utakon vaddal ütköznek a személy- vagy teherautók. Ez a fajta kár azonban nem egyezik a mezőgazdasági, az erdei, valamint a belterületi vadkárokkal, így azt külön kell választani ezektől az esetektől - mondta el Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) elnöke a Magyar Nemzetnek.