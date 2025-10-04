Ukrajna újabb gazdasági szankciókról döntött Oroszország ellen, erre kéri az EU-t és az USA-t is

EU;Ukrajna;Egyesült Államok;szankciók;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-04 22:55:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ismét terroristának nevezte a Vlagyimir Putyin vezette államot.

Több új szankciós határozatot írtam alá, amely részben azokat az orosz vállalkozókat sújtja, akik kapcsolatban állnak a putyini rendszerrel, részben pedig az orosz hadiipart, elsősorban a drónok és azok alkatrészeinek gyártóit célozza, továbbá az olajágazat szereplőit is – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Facebook-bejegyzése szerint ezzel párhuzamosan várják az Európai Unió tizenkilencedik szankciós csomagját, és az Egyesült Államok ahhoz kapcsolódó lépéseit is.

– Oroszország figyelmen kívül hagy vagy visszautasít minden lehetőséget, ami lehetővé tenné számunkra, hogy befejezzük a háborút és garantáljuk a biztonságot. Vlagyimir Putyin orosz elnök célja pontosan ez, a megvetendő terrorista módszerek alkalmazása – fűzte hozzá.

Az ukrán államfő szerint Oroszországnak éreznie kell a következményeket. és – ahogy fogalmazott – Európának, Amerikának, a G7-nek és a G20-nak megvan a hatalma, hogy bármilyen terroristával elbánjon, és biztos abban, hogy ezt meg is teszik.