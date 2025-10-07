Megtelt már Budaörs és Törökbálint is, új sztárok jönnek az agglomeráció lakáspiacán

áremelkedés;lakáspiac;agglomeráció;Otthon Start Program;

2025-10-07 15:45:00 CEST

A drasztikus ingatlanár-emelkedés miatt külsőbb kerületekben és az agglomeráció eddig kevésbé népszerű településein is egyre intenzívebben nézelődnek a vevők. Elterjedt a home office, szóval már nem feltétlenül fontos kritérium, hogy hogy a lakóhely a munkahelytől maximum félórányi útra legyen.

Most leginkább azok a települések kerültek fókuszba, ahol új építésű ingatlanokat 100 millió forintig lehet találni - mondta Weston Gyöngyi, a Családi Ingatlan Irodák tulajdonosa, a Népszava Erkély Ingatlanpiaci kitekintő podcast sorozatának friss epizódjában.

A szakember hozzátette: hogy Budapest 10 kilométeres sugarú körzetében ilyen árkategóriában azonban egyre ritkábban lehet házakat vagy lakásokat találni, az ottani településeken már gyakorlatilag ki lehet tenni a megtelt táblát. Emiatt a helyi önkormányzatok már nem, vagy csak nagyon korlátozottan engedélyeznek új építésű ingatlanokat. Jó esetben családi házat lehet felhúzni egy-egy telekre, de ahol az infrastruktúra nem bírja el a további lakosságszám növekedést, ott többlakásos épületeket, ikerházakat már nem igazán engedélyeznek. A népességrobbanásra példa Érd, aminek lakossága rövid idő alatt nagyon megduzzadt, de hasonló folyamat zajlott le Dunakeszin, Pomázon, Szentendrén, azaz a 11-es út mentén, de a 10-es úton kifelé haladva is azt látni, hogy Piliscsabáig már nem nagyon vannak építkezések - sorolta az ingatlanközvetítő.

Minden irányban ez a helyzet Budapest szűkebb vonzásközetében, megtelt már Budaörs és Törökbálint is, a vevők ezért is mennek egyre kijjebb. A korszerű ingatlant jó áron keresők immár akár 30-40 kilométerre is eltávolodnak a fővárostól, úgymond kiszorultak Pest megye határára. Mostanában emiatt is lett nagyon felkapott település például Pécel, ahol még mindig lehet 85-90 millió forintig jó méretű ikerházakat kapni. Új sztár a nemrég fókuszba került Kiskunlacháza, a településről sokan nem gondolják - a neve miatt - hogy még Pest megyében van. Itt újabban nagyon sok ikerház épült, óriási területeket parcelláztak fel. Összességében a Budapest déli agglomerációja dinamikusan pörög, ahol új építésűt, 80-90 millióért lehet ingatlant kapni, azok most nagyon felfutóban vannak - mondta.

A home office elterjedése miatt már nem feltétlenül fontos kritérium, hogy hogy a lakóhely a munkahelytől maximum félórányi útra legyen. Akinek ritkán, vagy nem rendszeresen kell bejárnia, azt nem riasztja el a 40-45 perces távolság. A kötöttpályás közlekedési lehetőség azért mégis sokat számít. Azok a települések, ahol valamilyen vasúti útvonal van, jobb árkategóriába esnek - hangsúlyozta Weston Gyöngyi. A vasútépítés nagyon fontos lenne, a minél kiterjedtebb vasúthálózat, és a minél több járat sokat lendítene az agglomerációs ingatlanpiacon, az ottani települések vonzerején.