Ötszáz drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjszaka, öten meghaltak

2025-10-05 16:40:00 CEST

További tíz ember megsérült.

Tegnap este Ukrajna ismét nagyszabású támadás alá került, több mint 50 rakétával és nagyjából 500 támadó drónt lőttek ki az oroszok - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, hozzátéve, célba vették Lviv, Ivano-Frankivszk, Zaporizzsja, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrad megyéket is.

Az ukrán államfő tudomása szerint a támadásokban öten meghaltak és további tízen megsérültek. A beszámoló közzétételekor még zajlottak a mentési és helyreállítási munkálatok. Volodimir Zelenszkij az ukrán kormány tisztviselőitől gyors és hatékony intézkedést várt el a támadások következményeinek minimalizálása érdekében.

„Az oroszok ma ismét az infrastruktúránkat vették célba – mindent, ami biztosítja népünk normális életét. Fokozott védelemre és minden védelmi megállapodás, különösen a légvédelem terén fennálló megállapodások gyorsabb végrehajtására van szükségünk, hogy megfosszuk értelmétől ezt a légi terrort. Lehetséges az egyoldalú tűzszünet az égen – és pontosan ez nyithatja meg az utat a valódi diplomácia előtt. Amerikának és Európának cselekednie kell, hogy megállítsa Putyint” - fogalmazott Volodimir Zelenszkij.