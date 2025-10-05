dróntámadás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Volodimir Zelenszkij 2025. augusztus 6-án

Ötszáz drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjszaka, öten meghaltak

További tíz ember megsérült.

Tegnap este Ukrajna ismét nagyszabású támadás alá került, több mint 50 rakétával és nagyjából 500 támadó drónt lőttek ki az oroszok - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, hozzátéve, célba vették Lviv, Ivano-Frankivszk, Zaporizzsja, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrad megyéket is.

Az ukrán államfő tudomása szerint a támadásokban öten meghaltak és további tízen megsérültek. A beszámoló közzétételekor még zajlottak a mentési és helyreállítási munkálatok. Volodimir Zelenszkij az ukrán kormány tisztviselőitől gyors és hatékony intézkedést várt el a támadások következményeinek minimalizálása érdekében.

„Az oroszok ma ismét az infrastruktúránkat vették célba – mindent, ami biztosítja népünk normális életét. Fokozott védelemre és minden védelmi megállapodás, különösen a légvédelem terén fennálló megállapodások gyorsabb végrehajtására van szükségünk, hogy megfosszuk értelmétől ezt a légi terrort. Lehetséges az egyoldalú tűzszünet az égen – és pontosan ez nyithatja meg az utat a valódi diplomácia előtt. Amerikának és Európának cselekednie kell, hogy megállítsa Putyint” - fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

