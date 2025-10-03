Magyar Péter bemutatta a Tisza egészségügyi programját, és meg is nevezte a párt szakminiszter-jelöltjét

egészségügy;egészségügyi miniszter;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;Hegedűs Zsolt;

2025-10-03 13:33:00 CEST

Egyúttal felkérte Hegedűs Zsolt ortopéd-sebészt, hogy november végére véglegesítse a minisztériumot vezetői csapatot.

Bemutatta szakminiszter-jelöltjét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke váci fórumán, akit azonnal fel is kért, hogy állítsa fel a leendő, önálló egészségügyi minisztérium csapatát. Hegedűs Zsolt ortopéd-sebész, a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának egykori elnöke pedig meg is nevezte azt a tucatnyi szakembert, akikre csapatának tagjaiként tekint.

„Nincs több megértés, nincs több türelem, vége van”

– ígérte Magyar Péter a színpadról, miután ezt megelőzően kritikusan beszélt az egészségügy közállapotáról. Köztük arról is, hogy A/4 -es lapokon kérik az állami intézményekben az emberek megértését, mert műszaki hiba, orvoshiány, vagy betelt rendelési naptárak miatt nem tudnak beteget fogadni.

„Elmentem kórházi alagsorokba, várótermekbe, műtőkbe, gyermekosztályokra és kórtermekbe. És a szívem megszakad attól, amit láttam” – mondta a pártelnök és azt is hozzátette: „Azért vagyunk ma itt Vácott, hogy megoldásokat keressünk!”

Magyar Péter felidézte a Tisza egészségügyi programjának egyes, már korábban is ismertetett elemeit, így például azt, hogy évente 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyre fordítható kasszát, létrehozzák a Semmelweis lovagok hálózatát, akik közreműködésével – a terveik szerint – hatékonyabb lehet a küzdelem a kórházi fertőzések ellen. Létrehoznak 7 régiós szuperkórházat, rendezik a béreket - nemcsak az orvosi munkakörökben dolgozókét -, szigorú protokollokat és teljesítmény ösztönző rendszert vezetnek be, hat hónaposra rövidítik a várólistákat. Fejlesztik a kisebb kórházakat.

A pártelnök a szakemberhiány enyhítésére két ösztönző programot is meghirdetett.

A hiányszakmákat választó orvosoknak az első magyar orvosnőről, Hugonnai Vilmáról elnevezett programot, amelyben az ilyen szakterületekre jelentkező fiatal gyógyítók kaphatnak támogatást.

A második, 15 milliárdos program pedig az ápolói munkát választók képzését segítheti.

Magyar Péter szerint „2030-ra a most kivéreztetett és Orbán Viktorék által szándékosan lezüllesztett állami egészségügy az egyik magyar siker ágazat lesz!” Hegedűs Zsoltnak, a párt szakpolitikusának színpadra lépését azzal vezette fel, hogy az ortopéd-sebész főorvosnak „kiemelt szerepe lesz a 16 év után újra felálló Egészségügyi Minisztérium vezetésében.” S ezért felkérte, hogy november végére véglegesítse a minisztériumot vezetői csapatot.

Hegedűs Zsolt nem is váratott hosszan az egészségügy jövőbeli vezetőinek bemutatásra.

Így az ágazatirányítás megszervezését Gilly Gyulára bízta, aki orvos, és két ciklusban is tanácsadója volt az Orbán-kormánynak. Egyebek mellett nevéhez kötődik a Diákhitel-Központ, melynek Magyar Péter is a vezetője volt.

Az alapellátással kapcsolatos feladatokat Porpáczy Krisztina háziorvos kapta. Néhány hete még ő volt, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője volt.

A sürgősségi ellátást, mint szakterületet Túri Péter, a hazai légimentést megszervező és évekig igazgató orvos kapta.

A kórházak irányításának újjászervezését Schiszler Istvánra bízták, aki a 2010-es évek elején több szakigazgatást végző munkában vett részt.

A népegészségügyért Vitrai József, az ismert népegészségügyi szakember lesz felelős. Ő egyebek mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztályának vezetője is volt Kásler Miklós minisztersége alatt.

A fiatal orvosok problémáival Kincse Csongor foglalkozik majd, aki a szegedi egyetemen elmondott diplomaosztó beszéde nyomán vált közismertté.

Némi szervezési zavarral indult a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikáját ismertető váci rendezvénye, ahová előbb a személyes részvétel reményében regisztrálhattak az újságírók, később viszont csak a közösségi médiában közvetített, első két előadás meghallgatásával kellett beérniük. A Roude Leiw hajón tartott eseményen mintegy 150 érdeklődő vehetett részt. A közönség soraiban több neves, haza egészségügyi szakember ült, köztük Lantos Gabriella, aki jelenleg a józsefvárosi szakrendelő igazgatója, Kaló Zoltán egészségügyi közgazdász, Vokó Zoltán professzor, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának igazgatója, Kósa István, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője, Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) korábbi elnöke.