Magyar Péter bemutatta a Tisza egészségügyi programját, és meg is nevezte a párt szakminiszter-jelöltjét

Egyúttal felkérte Hegedűs Zsolt ortopéd-sebészt, hogy november végére véglegesítse a minisztériumot vezetői csapatot.

Bemutatta szakminiszter-jelöltjét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke váci fórumán, akit azonnal fel is kért, hogy állítsa fel a leendő, önálló egészségügyi minisztérium csapatát. Hegedűs Zsolt ortopéd-sebész, a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának egykori elnöke pedig meg is nevezte azt a tucatnyi szakembert, akikre csapatának tagjaiként tekint.

„Nincs több megértés, nincs több türelem, vége van” 

– ígérte Magyar Péter a színpadról, miután ezt megelőzően kritikusan beszélt az egészségügy közállapotáról. Köztük arról is, hogy A/4 -es lapokon kérik az állami intézményekben az emberek megértését, mert műszaki hiba, orvoshiány, vagy betelt rendelési naptárak miatt nem tudnak beteget fogadni.

„Elmentem kórházi alagsorokba, várótermekbe, műtőkbe, gyermekosztályokra és kórtermekbe. És a szívem megszakad attól, amit láttam” – mondta a pártelnök és azt is hozzátette: „Azért vagyunk ma itt Vácott, hogy megoldásokat keressünk!”

Magyar Péter felidézte a Tisza egészségügyi programjának egyes, már korábban is ismertetett elemeit, így például azt, hogy évente 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyre fordítható kasszát, létrehozzák a Semmelweis lovagok hálózatát, akik közreműködésével – a terveik szerint – hatékonyabb lehet a küzdelem a kórházi fertőzések ellen. Létrehoznak 7 régiós szuperkórházat, rendezik a béreket - nemcsak az orvosi munkakörökben dolgozókét -, szigorú protokollokat és teljesítmény ösztönző rendszert vezetnek be, hat hónaposra rövidítik a várólistákat. Fejlesztik a kisebb kórházakat.

A pártelnök a szakemberhiány enyhítésére két ösztönző programot is meghirdetett.

  • A hiányszakmákat választó orvosoknak az első magyar orvosnőről, Hugonnai Vilmáról elnevezett programot, amelyben az ilyen szakterületekre jelentkező fiatal gyógyítók kaphatnak támogatást.

  • A második, 15 milliárdos program pedig az ápolói munkát választók képzését segítheti.

Magyar Péter szerint „2030-ra a most kivéreztetett és Orbán Viktorék által szándékosan lezüllesztett állami egészségügy az egyik magyar siker ágazat lesz!” Hegedűs Zsoltnak, a párt szakpolitikusának színpadra lépését azzal vezette fel, hogy az ortopéd-sebész főorvosnak „kiemelt szerepe lesz a 16 év után újra felálló Egészségügyi Minisztérium vezetésében.” S ezért felkérte, hogy november végére véglegesítse a minisztériumot vezetői csapatot.

Hegedűs Zsolt nem is váratott hosszan az egészségügy jövőbeli vezetőinek bemutatásra.

  • Így az ágazatirányítás megszervezését Gilly Gyulára bízta, aki orvos, és két ciklusban is tanácsadója volt az Orbán-kormánynak. Egyebek mellett nevéhez kötődik a Diákhitel-Központ, melynek Magyar Péter is a vezetője volt.

  • Az alapellátással kapcsolatos feladatokat Porpáczy Krisztina háziorvos kapta. Néhány hete még ő volt, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője volt.

  • A sürgősségi ellátást, mint szakterületet Túri Péter, a hazai légimentést megszervező és évekig igazgató orvos kapta.

  • A kórházak irányításának újjászervezését Schiszler Istvánra bízták, aki a 2010-es évek elején több szakigazgatást végző munkában vett részt.

  • A népegészségügyért Vitrai József, az ismert népegészségügyi szakember lesz felelős. Ő egyebek mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztályának vezetője is volt Kásler Miklós minisztersége alatt.

  • A fiatal orvosok problémáival Kincse Csongor foglalkozik majd, aki a szegedi egyetemen elmondott diplomaosztó beszéde nyomán vált közismertté.

Némi szervezési zavarral indult a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikáját ismertető váci rendezvénye, ahová előbb a személyes részvétel reményében regisztrálhattak az újságírók, később viszont csak a közösségi médiában közvetített, első két előadás meghallgatásával kellett beérniük. A Roude Leiw hajón tartott eseményen mintegy 150 érdeklődő vehetett részt. A közönség soraiban több neves, haza egészségügyi szakember ült, köztük Lantos Gabriella, aki jelenleg a józsefvárosi szakrendelő igazgatója, Kaló Zoltán egészségügyi közgazdász, Vokó Zoltán professzor, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának igazgatója, Kósa István, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője, Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) korábbi elnöke.

Takács Péter is „részt vett” a Tisza egészségügyi terveinek bemutatásán 

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár élőben követte a rendezvényt. Így amikor Hegedűs Zsolt előadásában megállt egy pillanatra, mert valami műszaki hibát észlelt és tréfásan megjegyezte: „Úgy látszik, valami zavaró állomás van itt, pedig a Duna mellett nem hiszem, hogy remélem, nem bukkan fel egy valamilyen orosz tengeralattjáró” – a politikus szinte azonnal poszttal reagált. Ebben azt írta: „Bréking! A vezérszónok szerint a Dunából felbukkanó OROSZ tengeralattjáró segítségével zavarjuk a TISZA egészségügyi kongresszusát!”  

