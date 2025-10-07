Takaicsi Szanae, egy nő, aki férfiasabbá teheti Japánt

miniszterelnök;Japán;Abe Sinzo;

2025-10-07 13:38:00 CEST

A kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP) Takaicsi Szanaét választotta vezetőjének múlt szombaton. Így a 64 éves politikusból lehet az ország első női miniszterelnöke.

Margaret Thatcher nagy csodálója és a néhai miniszterelnök Abe Sinzo protezsáltja, Takaicsi Szanae minden bizonnyal áttöri az üvegplafont, a helyzet mégsem ilyen egyszerű. Takaicsi ugyanis hiába nő, a női jogok és egyenjogúság kérdésében ellentmondásos nézeteket vall - amit többen a szemére is vetettek egy olyan országban, ahol a felsővezetésből a nők szinte teljesen hiányoznak.

Az, hogy rá esett a választás megerősíti azt a vélekedést, hogy az LDP nagyon próbál változtatni, újat mutatni azért, hogy csillapítsa a szélsőjobboldal előretörését.

Takaicsi Japán közepén, Nara prefektúrában született és - a többi magas rangú japán törvényhozóval ellentétben - nem prominens politikuscsaládból származik. Édesanyja rendőr volt, édesapja egy autócégnek dolgozott. A Kobe Egyetemre járt, szeretett dobolni (egy heavy metal zenekarban is játszott) és motorozni, valamint az autók irány is szenvedélyesen rajongott. Diplomaszerzése után az Egyesült Államokban egy demokrata képviselőnél, a néhai Patricia Schroedernél volt szakmai gyakorlaton. Schroeder erősen japánkritikus volt, Takaicsi azonban nem véletlenül választotta őt: szerette volna megérteni az Egyesült Államok álláspontját Japánnal szemben a két ország között zajló kereskedelmi háborúban. Mint később elmondta, meglepődött amikor azt látta, hogy az amerikaiak keverik a japánokat a kínaiakkal és koreaiakkal, nemcsak politikailag de kulturálisan is egy csoportba helyezve őket. "Ha Japán nem tudja megvédeni magát mindig kiszolgáltatott lesz a felszínes amerikai véleménynek" - összegezte tapasztalatait akkor. Később hírolvasó lett a TV Asahiban, de a médiában töltött karrierje nem tartott sokáig, hamar a politika felé fordult.

Takaicsi 1993-ban került be a japán parlamentbe, egy évvel korábban is indult függetlenként, de akkor verséget szenvedett. 1996-ban lépett be az LDP-be és a kétezres évek elejétől a 2022-ben meggyilkolt Abe Sinzo szövetségese lett. Hozzá hasonlóan támogatta az alkotmány átdolgozását arra, hogy Japán rendelkezhessen valódi hadsereggel, azaz, hogy megreformálják a háború után, 1947-ben született pacifista alaptörvényt. Ez egy nem túl népszerű álláspont egy olyan országban, amely erőteljesen tart a katonai agressziótól.

Takaicsi azon kevés nők egyike, akiknek sikerült a politikai ranglétrán feljebb jutniuk. Több miniszteri posztot is betöltött, köztük gazdaságbiztonságért-, belső ügyekért és kommunikációért felelőst és esélyegyenlőségit is. 2021-ben és 2024-ben is indult az LDP vezetői posztjáért. A mostani szavazáson végül két forduló után győzedelmeskedett, és négy férfi utasított maga mögé.

Ami nézeteit illeti: Takaicsi erős kritikusa Kínának, főleg a pekingi kormány katonai és gazdasági terjeszkedésének. Többször figyelmeztetett, hogy Japánnak meg kell erősítenie védelmét és továbbra is híve az Abe Sinzó fémjelezte stratégiának, az Abenomicsnak (ez az Abe és economics, magyarul gazdaság szavakból alkotott neologizmus). Ennek három pillére volt: monetáris lazítás, több kormányzati költés és strukturális reformok, amelyek főleg a vállalati adók csökkentését és a munkaerőpiac liberalizálását jelentették. 2015-től a munkaerő-utánpótlás is bekerült az Abenomicsba, a nők és külföldiek munkavállalásának elősegítésével.

Utóbbi ellenére Takaicsi kampányában kihasználta a Japánban is terjedő bevándorlásellenes érzelmeket. Szerinte kellene egy irányítóközpont, ami a külföldiekkel kapcsolatos ügyeket felügyeli. A turistákat is többször kritizálta bizonyos viselkedésükért.

Abéhez hasonlóan Takaicsi szereti bagatellizálni Japán szerepét a második világháborúban. Rendszeresen meglátogatja a tokiói Jaszukuni-szentélyt, amelyet bár még 1869-ben alapítottak a háborús halottak lelkének emlékére, de a második világháborúban elhunyt katonák lelke is ide költözött (a kamikazék úgy búcsúztak egymástól: Találkozunk a Jaszukuniban!), és több kivégzett háborús bűnös hamvait is itt őrzik. Ez pedig egy kényes történelmi ütközőpont Kínával és Dél-Koreával.

Takaicsit a feministák is kritizálták, amiért szerintük olyan törvényeket támogat, amelyek aláássák a női jogokat, és a férfiaknak rendelik őket alá. Például azt, amely kötelezte a házaspárok nő tagjait, hogy felvegyék a férjük nevét. Az azonosneműek házasságát sem támogatja, a tradicionális családmodellben hisz. Ugyanakkor az utóbbi időben finomított nézetein és azt ígérte, támogatja a gyermekfelügyeletet és idősgondozást, hogy a nőknek se kelljen feladniuk a karrierjüket. Azt is megígérte, hogy megválasztása esetén több nőt jelöl ki a kabinetbe (jelenleg két nő van a mostani húszfős kabinetben, és a parlamenti képviselők mindössze ötöde nő).

Ha nyer, Takaicsinek nem lesz könnyű dolga. Az LDP jelenleg kisebbségben kormányoz, azaz Takaicsi kénytelen lesz támogatást nyernie más pártoktól a kormányalakításhoz. Emellett az emelkedő élelmiszerárak, az ezzel párhuzamosan nem emelkedő bérek, a megrepedt viszony az Egyesült Államokkal és Donald Trumppal és az egyre fokozódó kínai katonai jelenlét a a Dél-kínai tengeren is komoly feladatok elé állítanák az első női miniszterelnököt.