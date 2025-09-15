Közös légi és tengeri hadgyakorlatba kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

Japán;Észak-Korea;Dél-Korea;Egyesült Államok;hadgyakorlat;

A hadműveleti képességek összehangolása a cél.

Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, a cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, a vízben és a kibertérben – jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint

a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel „a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja”.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország „konfrontatív” hozzáállását mutatja Phenjanhoz.

A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.