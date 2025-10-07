A kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP) Takaicsi Szanaét választotta vezetőjének múlt szombaton. Így a 64 éves politikusból lehet az ország első női miniszterelnöke.
Japánban nem szokás állami temetéseket tartani, a júliusban meggyilkolt volt kormányfő állami temetésének ellenzői nem akarják, hogy közpénzből tartsák a körülbelül 1,65 milliárd jen (több mint 4,6 milliárd forint) költségű eseményt.
Soha nem fogjuk tudni megbocsátani – mondta Kisida Fumio.
A 41 éves Jamagami Tecuja korábban a haditengerészetnél szolgált.
A 67 éves politikus a leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök volt Japánban.
A támadás sokkolta Japánt, Abe Sinzó élet és halál között lebeg.
Abe Sinzót kórházba szállították, úgy tudni, leállt a szíve és a tüdeje is.
Öt év után rendezték meg újra visegrádi országok és Japán miniszterelnöki találkozóját, idén viszont közös nyilatkozatot sem fogadtak el a résztvevők. Orbán Viktor ugyanis kiállt Kína érdekei mellett.
Egységet demonstrált Donald Trump és Abe Sinzó tokiói tárgyalásukon. Igaz, nem mindenben értett egyet az amerikai elnök a japán kormányfővel.
Donald Trump fenyegetőzött, miután Phenjan végrehajtotta az utóbbi évek legprovokatívabb, Japánt fenyegető rakétakísérletét.
Kisida Fumio eddigi külügyminiszter lehet Abe Sinzo japán kormányfő utóda a Mainichi Shimbun című lap jelentése szerint. A meggyengült miniszterelnök tegnap átalakította kormányát, s a külügyek eddigi irányítója a kormányzó Liberális Demokrata Párt egyik legbefolyásosabb posztjára, a politikai tanács élére került. Kisida frakciója jelentős képviseletet kapott az új tokiói kabinetben.
A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok áttekintése állt a középpontban Mike Pence amerikai alelnök ázsiai körútjának második állomásán, Tokióban.
Abe Sinzo japán kormányfő, az Egyesült Államok legfontosabb ázsaiai szövetségese Theresa May brit miniszterelnök után másodikként tárgyalhatott Donald Trumppal a Fehér Ház Ovális Irodájában. A japán miniszterelnöki párt hétvégére Floridába is meginvitálta golfozni az amerikai elnök. Abe látogatásának előestéjén Trump a kínai elnököt igyekezett megnyugtatni, Washington kitart az „egy-Kína-politika” mellett.
Barack Obama amerikai elnök és Abe Sinzo japán kormányfő együtt emlékezett kedden Hawaiin a Pearl Harbor elleni meglepetésszerű japán légitámadás áldozataira. Idén májusban Obama és Abe együtt hajtott fejet Hirosimában az amerikai atomcsapásban elhunytak előtt, s e két szimbolikus gesztussal jelezték, egykori ellenségekből stratégiai szövetségesek lettek.
Újabb történelmi gesztus az amerikai-japán kapcsolatokban: Abe Sinzo japán kormányfő Pearl Harborban, hawaii helyi idő szerint kedden, Barack Obamával együtt emlékezett a 75 évvel ezelőtti japán légitámadás több mint 2300 áldozatára. Pearl Harbor bombázása nyomán lépett be az Egyesült Államok a második világháborúba.
Abe Sinzo japán kormányfő jövő év elején Oroszországba készül, hogy előmozdítsa a Kuril-szigetek körüli területi vita rendezését, abban a reményben, hogy Japán és Oroszország végre megköti a II. világháborút lezáró békeszerződést.
Japánban a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) meghosszabbítaná a pártelnök hivatali idejét, jelenleg ugyanis legfeljebb kétszer három évig állhat egy-egy politikus a tömörülés élén.
Megható beszédben fordult a japán néphez Akihito császár. Az uralkodó előre felvett, hétfőn sugárzott videoüzenetében elmondta, trónra lépése óta gondolkodott azon, milyen szerepet kell betöltenie a császárnak.
Abe Sinzo kormánya 28 ezer milliárd jenes (274 milliárd dolláros) gazdaságösztönző csomagot hagyott jóvá tegnap. A japán miniszterelnök kitart a róla elnevezett program, az „abenomics” folytatása mellett. A jen gyengítése, a negatív kamat bevezetése, a mennyiségi ösztönzés eddig nem igazán váltotta be a reményeket, a program harmadik pillérének tekintett strukturális reformok bevezetésével még adós a tokiói kabinet. A miniszterelnök széke nem inog, a július elejei felsőházi választásokon a kormányzó koalíció kétharmados többséget ért el.
Abe Sinzo biztosan japán miniszterelnöke marad, az országban megrendezett felsőházi választás alapján ugyanis honfitársai őt tartják a legalkalmasabbnak a posztra. A Liberális Demokrata Párt (LDP) és kis koalíciós partnere, a Komeito biztosították a többséget a második kamarában. Az egyelőre kérdéses, hogy a két tömörülés más konzervatív erőkkel szert tud-e tenni kétharmados többségre. Abe számára azért lenne ez fontos, mert így módosítani tudná az ország alkotmányát. Az alsóházban már kétharmada van a kormánynak.
Öt százalékkal nőtt Abe Sinzo japán kormányfő népszerűsége azt követően, hogy bejelentette, elhalasztják a 2017 áprilisára beígért, újabb áfa-emelést. A múlt hétvégén készült felmérés szerint a megkérdezettek 49 százaléka támogatta Abe kormányát, míg áprilisban még csak 44 százalék vélekedett pozitívan a liberális demokraták vezette kabinet teljesítményéről. Ezzel párhuzamosan a kormány elutasítottsága 38-ról 35 százalékra csökkent.
Új ellenzéki párt alakult vasárnap Japánban a Japán Demokrata Párt (DPJ) és a Japán Innovációs Párt (JIP) egyesítésével. A két párt összefogásával alakult új ellenzéki erő azt reméli, hogy hatékony kihívást tud intézni Abe Sinzo kormányzata ellen. Az új tömörülésnek együttesen 156 képviselője van a tokiói alsóházban – számolt be róla a Kyodo hírügynökség jelentése alapján a Mainichi című lap.
Kína is megerősítette, hogy első ízben az 1949-es polgárháború óta találkozik egymással Kína és Tajvan elnöke. A történelmi találkozót Hszi Csin-ping kínai és Ma Jing-csiu tajvani elnök között szombaton, Szingapúrban rendezik meg. A találkozó célja az, hogy megoldást találjanak a Tajvani-szoros ügyére.
Némi enyhülés várható Japán és Dél-Korea, valamint a legtehetősebb ázsiai államok viszonyában azt követően, hogy hármas csúcstalálkozón vett részt Dél-Korea, Japán és Kína miniszterelnök. Már az is eredmény, hogy ezen országok vezetői egyáltalán közös tárgyalóasztaléhoz ültek.
Megszavazták a japán biztonságpolitikát alapjaiban megváltoztató törvényjavaslatokat a tokiói parlament felsőházában, annak ellenére, hogy az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Abe Sinzo kormányfő és pártjának több vezetője ellen. Mivel mindkét házban többségben van a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Komeito párt koalíciója, az ellenzékegyetlen fegyvere az obstrukció maradt.
Akihito japán császár szombaton mély bűntudattal fejezte ki sajnálkozását Japán második világháborús szerepvállalása miatt. Akihito a távol-keleti szigetország fegyverletételének 70. évfordulója alkalmából mondott beszédet. Egy perces néma csenddel emlékeztek a háború áldozataira.
Magára haragította szomszédait Tokió. Kína és Dél-Korea egyaránt hevesen bírálta a japán nemzetbiztonsági kihívásokat taglaló Fehér Könyvet, amelyet július 21-én fogadott el a japán kormány. A tokiói parlament, az ellenzék tiltakozása mellett előzőleg megszavazott két kulcsfontosságú törvényjavaslatot, jóváhagyva a második világháború után elfogadott békealkotmány részleges átértelmezését.