Nem látják a miniszterelnök alternatíváját

Abe Sinzo biztosan japán miniszterelnöke marad, az országban megrendezett felsőházi választás alapján ugyanis honfitársai őt tartják a legalkalmasabbnak a posztra. A Liberális Demokrata Párt (LDP) és kis koalíciós partnere, a Komeito biztosították a többséget a második kamarában. Az egyelőre kérdéses, hogy a két tömörülés más konzervatív erőkkel szert tud-e tenni kétharmados többségre. Abe számára azért lenne ez fontos, mert így módosítani tudná az ország alkotmányát. Az alsóházban már kétharmada van a kormánynak.