Schmidt Mária: Semjén Zsolt a keresztényi szeretet szószólója

A Fidesz főideológusának is tartott történész, múzeumigazgató úgy védelmezi a valójában meg sem vádolt miniszterelnök-helyettest, hogy a DK politikusait ócsárolja szellemileg tétleneknek, lelkileg üreseknek, nihilistáknak, ateistának nevelt komcsiknak.

„Keresztény ember, keresztény életet él. Nem lop, nem csal, nem hazudik. Példás, szerető családja van, soha senki nem is kezdte ki semmivel, mert nem volt miért. Soha nem találtak rajta támadási felületet, legfeljebb azt, hogy vadász” – vette észre a Telex Schmidt Mária történésznek a saját blogján közzétett „védőbeszédét” Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mellett, aki a parlamentben korábban, és több nyilatkozatában lényegében magára vette a Szőlő utcai botrányban felvetődött, és fideszes, kormányzati körökben rémületet és gyűlöletet keltő „Zsolt bácsi” nevet.

A történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. és a XXI. Század Intézet főigazgatója, akit a Fidesz főideológusaként is emlegetnek, a „Semjént rágalmazók” között kiemelte a DK-s Arató Gergelyt és Dobrev Klárát. A történész szerint ők szellemileg tétlenek, lelkileg üresek, nihilisták, és azt a gyűlöletet szabadították el Semjén ellen, amit – állította – az ateistának nevelt komcsik mindig is tápláltak a keresztények ellen.

„A transzatlanti világban évtizedek óta folyik a katolikus egyház elleni pedofilhadjárat. Valós és vélt esetek tömegét zúdítják rájuk azok, akik gyűlölik Rómát, gyűlölik a katolikus egyházat. Egyetlen más egyházzal szemben sem ilyen ügybuzgók a »tényfeltárók«. A katolikusokon kívül más felekezeteknél nem tárnak fel akár félszáz évre visszamenve bűnös gyakorlatokat, pedig lehetetlen, hogy mások körében ne fordulnának, ne fordultak volna elő ilyen, vagy hasonló visszataszító esetek. A nyugati civilizáció a kereszténységen alapul, a katolikus egyház meggyengítése, meghurcolása egész civilizációnk jövőjét rengeti meg. Az erre szakosodottak pont ezért csinálják ezt. Ezért van éppen Semjén Zsolt a céltáblájukon” – írta Schmidt Mária.

Sőt, a történész Semjén Zsoltot egyenesen a keresztényi szeretet szószólójának nevezte, akinek levadászásától a kereszténydemokrácia, a katolikus egyház bukását remélik. „A gyermekeink a jövőnk. És részben olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket. Nagy tehát a felelősségünk. Ne használjuk őket se fel, se ki. Ne rágalmazzunk és vádaskodjunk felelőtlenül, ne hergeljünk magyart a magyar ellen, mert rossz vége lesz. Mert kölcsönkenyér visszajár!” – tette hozzá fenyegető hangon Schmidt Mária.