A fideszesek leszavazták a gyermekvédelmi dolgozók béremelését és az állami gondozott gyermekek étkeztetésére fordítható keret emelését is a parlamenti bizottságban

Magyarázatot sem adtak a tettükre.

Néma csendben, egyetlen hozzászólás nélkül szavazták le a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, és azt az 1500 forintos emelést is, amely egy állami gondozott gyermek egy napi étkezésére jutott volna az Országgyűlés költségvetési bizottságában – közölte Facebook-oldalán Jámbor András. Az ellenzéki országgyűlési képviselő, szerint a bizottság fideszes tagjai némaságukkal fejezték ki, hogy nem számít nekik a gyermekek védelme.

Jámbor András szerint az ellenzéki politikusok 20 percen át nyolcszor kérték a kormánypártiakat, hogy szólaljanak meg, de egy sem akadt, akinek lett volna szava ahhoz, ami a gyermekvédelemben zajlik. Ő meg is nevezte a néma fideszeseket:

F. Kovács Sándor

Herczeg Zsolt

Kara Ákos

Szabó Zsolt

Szűcs Lajos

Ritter Imre

– Kérdezzétek meg őket, miért döntöttek így – szólította fel követőit Jámbor András, aki a poszthoz melléklelt videójában emlékeztetett, hogy az általa javasolt béremelést először Orbán Viktor miniszterelnök ígérte meg 2024 novemberében, majd idén májusban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter megismételte, amit a főnöke mondott.

Az étkeztetésére fordítható keret emelése 1500 forinttal duplázást jelenhetne.

Hozzátette ő is javasolta a Szőlő utcai botrány ügyében parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, és a gyermekvédelmi rendszer átalakítását, különös tekintettel az elmúlt hetekben napvilágot látott ügyekre, de a fideszesek nem támogatták ezeket sem.