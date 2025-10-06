Dibusz Dénes megsérült, helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a férfi A-válogatott Örményország és Portugália ellen készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány – közölte az X-en a Magyar Labdarúgó Szövetség.
A szövetségi kapitány múlt csütörtökön hirdetett keretet, amelynek a kapusposzton tagja a rutinos Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC) és a legutóbb éppen a portugálok ellen jó teljesítményt nyújtó Tóth Balázs (Blackburn Rovers) is.
Marco Rossi a válogatott-keretben nem tervezett jelentős változtatás, mindössze Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) helyét vette át Balogh Botond (Kocaelispor), aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában, és kimaradt Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), aki az előző összetartás óta egy percet sem játszott a klubjában. A 27 tagú keretből az Örmények elleni mérkőzésen eltiltás miatt Sallai Rolandra (Galatasaray) és Varga Barnabásra (Ferencvárosi TC) sem számíthat a szakmai stáb.