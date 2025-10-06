Ismét felfüggesztette a bíróság a debreceni CATL akkugyár perét

per;Debrecen;akkumulátorgyár;CATL;környezethasználati engedély;

2025-10-06 15:06:00 CEST

Két és fél éve hiába várják az ítéletet azok a magánszemélyek és civilek, akik még 2023 tavaszán megtámadták a kínai vállalat akkugyárának környezethasználati engedélyét.

A Debreceni Törvényszék ismét felfüggesztette a CATL akkumulátorgyár környezethasználati engedélyének perét, másfél év után sem lesz tárgyalás – számol be a Debreciner.

A bíróság arra hivatkozik, hogy a kínai cég – immár harmadik alkalommal – az engedély módosítására adott be kérelmet az alperes kormányhivatalhoz. Az indoklás szerint a folyamatban lévő módosítás miatt olyan jelentősen változik a CATL környezethasználati engedélye, hogy nem lehet folytatni az eljárást, amíg a kormányhivatal nem hoz döntést az ügyben.

A lap szerint a felfüggesztés azt jelenti, hogy a több mint másfél év szünet után nem fogják megtartani az október 8-ra kiírt tárgyalást. A bíróságnak korábban már volt a mostanihoz hasonló döntése: 2024 nyarán szintén felfüggesztették a pert a környezethasználati engedély akkoriban történt módosítása miatt.

A Debrecen déli gazdasági övezetében akkumulátorgyárat építő CATL vállalat környezethasználati engedélyét az üzem környékén élő magánszemélyek és a Védegylet civil szervezet támadta meg még 2023 tavaszán. A régóta húzódó ügyben legutóbb 2024. március 21-én tartottak tárgyalást. A kínaiak már a próbaüzemre készülnek, miközben a felperes magánszemélyek és civilek több mint két és fél éve hiába várják az ítéletet – írja a portál.