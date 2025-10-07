Évforduló a remény árnyékában

évforduló;terrortámadás;Izrael;háború;Gázai övezet;

2025-10-07 22:23:00 CEST

Az Izrael elleni 2023. október 7-i terrortámadás kétéves évfordulója sem hozott fegyvernyugvást. Donald Trump béketerve még tárgyalás alatt, de az amerikai elnök újabb Nobel-békedíj jelölést kapott.

Izrael és világszerte megemlékeztek kedden Izrael történetének legsúlyosabb terrortámadására. Két éve, október 7-én hajnalban, Szimchát Tóra, azaz a Tóra örömünnepén a hajnali órákban a Hamász palesztin terrorcsoport fegyveresei elindították az al-Aksza áradása elnevezésű hadműveletet - lerohantak több határ menti kibucot és katonai bázist, valamint egy zenei fesztivált, lemészárolva a lakókat és fesztiválozó fiatalokat, majd közel ötezer rakétát zúdítottak a zsidó állam területére. Az izraeli hadsereg válasza délelőtt tíz órakor kezdődött, Benjamin Netanjahu miniszterelnök déli beszédében jelentette be, hogy az ország hadban áll. A háború azóta is tart, az izraeli katonai, technikai fölény ellenére a Hamász és a vele szövetséges gázai palesztin terrorszervezetek bár meggyengültek, de mindmáig nem semmisültek meg.

A két éve elhurcolt izraeli túszok túlnyomó többsége – 8 kivételt leszámítva – az eddigi ideiglenes tűzszüneti megállapodások eredményeként szabadultak, ennek ellenére a Netanjahu-kormány március óta semmiféle tűzszüneti javaslatot nem fogadott el, és augusztus végén a gázai háború fokozásáról, a Gázaváros elleni átfogó hadműveletről döntött. Benjamin Netanjahu szeptember 29-én rábólintott Donald Trump újabb tűzszüneti, egyben a gázai helyzet hosszú távú rendezési és a túszok azonnali szabadon bocsátását célzó tervére. A Hamász is elvben elfogadta Trump javaslatát, de számos módosítást szeretne eszközölni ahhoz, hogy azt gyakorlatba is ültesse.

Kairóban hétfőn újraindultak a Katar és Egyiptom által közvetített tárgyalások. Kedden a katari diplomácia vezetője úgy nyilatkozott, még túl korai mind az optimizmus, mind a pesszimizmus a tűzszünet kapcsán. Donald Trump küldöttei, Steve Witkoff különmegbízott, valamint a saját veje, Jared Kushner szerdától csatlakoznak a tárgyalásokhoz.

Az izraeli társadalom és a túszok családjainak nyomása mindeddig kevés volt Benjamin Netanjahu számára ahhoz, hogy zöld asztalnál próbálja rendezni a konfliktust, a Nobel-békedíjra áhítozó amerikai elnök azonban nem hagyott választást az izraeli vezetőnek. A terrortámadás évfordulójára emlékező, szeretteiket visszaváró túszcsaládok képviselete kedden bejelentette- Nobel békedíjra jelölték az amerikai elnököt, és mindaddig az utcán maradnak, míg a túszalkut el nem fogadják.

Erre azonban úgy tűnik, még várni kell. Egy, a tárgyalásokon részt vevő palesztin forrás azt nyilatkozta a spanyol EFE hírügynökségnek, hogy a Hamász kedden beleegyezett abba, hogy fegyvereit átadja egy egyiptomi-palesztin bizottságnak, de kategorikusan elutasította, hogy a Gázai övezet irányítását átadja egy nemzetközi átmeneti bizottságnak.

A névtelenséget kérő forrás szerint a palesztin terrorszervezet elfogadja azt, hogy az Egyiptomban és Jordániában kiképzett palesztin biztonsági erők belépjenek a Gázai övezetbe, azt viszont elutasítja, hogy Tony Blair volt brit miniszterelnököt nevezzék ki a Gázai övezet kormányzójává, de „elfogadja, hogy távoli felügyeleti szerepet vállaljon”. A Hamász nem fogadja el a Trump-féle tervben javasolt nemzetközi átmeneti bizottság létrehozását sem. A terrorcsoport teljes tűzszünetet kér Gázában, beleértve annak légterét is – az izraeli hadsereg csak csökkentette a hadművelet intenzitását, de nem szüntette be – ahhoz, hogy kiszabadítsák a túszokat fogvatartásuk helyszínéről. Amennyiben ez megtörténik, egy héten belül átadják a túszokat.

Donald Trump vasárnapig adott haladékot a Hamásznak terve elfogadásához, ellenkező esetben újra pokoli következményeket ígért. A terrortámadás két éves évfordulója kapcsán azt üzente a túszok családjainak, a túszok családjainak, imádkozik, hogy a gázai háború hamarosan véget érjen, „különben…”, és megköszönte a Nobel-békedíj jelölést.

A palesztin csoport azt is követelte, hogy vezetőik elhagyhassák a Gázai övezetet, és az Egyesült Államok garantálja, hogy nem üldözik őket. Egy, az al-Dzsazírának nyilatkozó palesztin forrás szerint a Hamász a túszok átadását követően azonnal Izrael teljes kivonulását követeli Gázából, amit azonban Benjamin Netanjahu még Donald Trump nyomására sem valószínű, hogy elfogad.

Szomorú mérleg

Az Izrael elleni terrortámadást követő háború két éve alatt a gázai Hamász hatóságok adatai szerint szeptember végéig 65400 palesztin vesztette életét. Közülük mintegy 20 ezer áldozat kiskorú volt. A sérültek száma 169 ezer. Az izraeli hatóságok szerint az elesettek közül több mint 22 ezer a gázai terrorszervezetek harcosa volt, a kiskorú áldozatok magas számát többek között az magyarázza, hogy e terrorcsoportok gyermekharcosokat is foglalkoztatnak. A statisztikák természetes halálozást is a háború áldozatai között tüntetik fel és nem jelzik azt sem, hány áldozata van a besült és helyben felrobbant, vagy saját területre becsapódott Hamász rakétáknak – ezt szakértők minimum 4000 főre becsülik.

A kétmilliós palesztin enklávé lakosságának többsége kénytelen volt elhagyni otthonát, menekülttáborokban él szörnyű körülmények között. A gázai infrastruktúrát rommá bombázta az izraeli légierő. Az övezetben a humanitárius helyzet katasztrofális, az ENSZ szerint is éhínség dúl.

Az izraeli börtönökben 10800 palesztint tartanak fogva, köztük 87 nőt és 450 kiskorút. közölte az Al Dzsazíra katari hírtelevízió, nem pontosítva sem a fogvatartás okát, sem annak kezdetét. 3629 személy úgynevezett adminisztratív fogságban van, azaz vádemelés és tárgyalás nélkül, emelte ki a pánarab csatorna.

Az izraeli védelmi minisztérium közzétett adatai szerint 1152 izraeli katona esett el 2023. október 7. óta, 42 százalékuk 21 év alatti. Az elesettek többsége férfi – 1086 férfi és 66 nő.

Az október 7-i terrortámadásban a palesztin terroristák pár óra alatt 1200 embert gyilkoltak meg és 251 túszt hurcoltak magukkal. 48 túsz még mindig a gázai terrorcsoportok fogságában van, becslések szerint közülük 20 lehet életben.