„Varga Judit visszatérésétől semmit nem várhat a Fidesz”

Fidesz;Gulyás Gergely;Varga Judit;Magyar Péter;kegyelmi botrány;Tisza Párt;választás 2026;reaktiválás;

2025-10-09 05:50:00 CEST

Politikai kockázatokkal jár, ha a kormánypárt reaktiválja a kegyelmi botrányba belebukott volt igazságügyi minisztert – állította Mikecz Dániel politológus és Ranschburg Zoltán politikai elemző. Sik Endre szociológus még inkább bírálta az ötletet.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán előbb felolvasott valakitől egy rövid, meglehetősen sután megfogalmazott levelet, amely Varga Judit visszatérését sürgette, majd ráerősített: „ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

Ranschburg Zoltán politikai elemző nehezen tudja elképzelni, hogy Gulyás Gergely teljesen magától, egyeztetés nélkül cselekedett. Régóta keringenek pletykák Varga Judit visszatérésének lehetőségéről, vezető fideszes politikusok – magát Orbán Viktort is beleértve – többször beszéltek már arról, milyen hatalmas politikai potenciál rejlett benne. Gulyás Gergely videója tehát egész biztosan nem a semmiből jött.

Ha valaki nem tudná: Varga Judit volt igazságügyi miniszter – nem mellesleg Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének volt felesége – a Fidesz listáját vezette volna a tavaly nyári EP-választáson, de belebukott a kegyelmi botrányba.

Varga Judit reaktiválása mellett és ellene is szólnak érvek

– mondta lapunknak Ranschburg Zoltán. A Fideszben nyilván készültek belső kutatások arról, hogy milyen fogadtatása lenne a visszatérésének. Ezek eredményét nem ismerjük. Más, nyilvánosan hozzáférhető felmérésekből kiderült, hogy személye korábban a kormánypárti táborban rendkívül népszerű, az ellenzéki szavazók körében viszont rendkívül népszerűtlen volt.

Az bizonyos, hogy nem ő lesz az, aki hidat képezhet a táborok között, és tiszásokat fog átcsábítani a Fidesz oldalára. A lehetőségeit jelentősen korlátozza, hogy a neve összeforrt a kegyelmi botránnyal

– említett egy másik ellenérvet Ranschburg Zoltán. A kormány bármennyire is lezártnak tekinti a kegyelmi ügyet, a valóságban még sok az elvarratlan szál. A megválaszolatlan kérdéseket, ha újra közszereplővé válik, ismét Varga Juditnak lehet szegezni. Ami azzal járna, hogy a jelenléte folyamatosan napirenden tartaná a Fidesz regnálásának legnagyobb botrányát. A kormánynak ez nem lenne politikailag kifizetődő.

Ellenben a visszatérése mellett szólhat – folytatta Ranschburg Zoltán –, hogy a Fidesz nem dúskál a tehetséges politikusokban, különösen nem a fiatal női politikusokban. Ilyen értelemben űr keletkezett a kormánypártban, amit esetleg Varga Judit képes lenne betölteni.

Ha Orbán Viktor lett volna a férje... Varga Juditban „miniszterelnöki képességek” voltak, 4-8 év múlva képes lett volna az országot vezetni – közölte Orbán Viktor kormányfő idén júliusban. Orbán kitért arra is, hogy minisztersége utolsó egy-másfél évében Varga Judit háromszor akart lemondani az otthoni állapotok miatt. A kormányfő biztatta arra, hogy tartson ki. Orbán Viktor augusztusban már azt mondta Varga Juditról: „Ha én lettem volna a férje, akkor valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon”.

Létezik a feltevés, hogy Varga Judit révén Magyar Pétert a személyében lehet támadni. Csakhogy a Fidesz már kísérletezett ezzel, és a módszer nem működött: a Tisza Párt dinamikus növekedését nem sikerült lelassítani. Ranschburg Zoltán ezért inkább abban látja Varga Judit lehetséges szerepét a kampányban, hogy közreműködésével a Fidesz megpróbálja kizökkenteni Magyar Pétert, illetve elérni azt, hogy a sajtó és a nyilvánosság a Tisza saját üzenetei helyett a kettejük párharcára irányítsa a figyelmét.

Mikecz Dániel politológus szerint is érzékelhető, hogy fokozatosan készítik elő Varga Judit visszatérését valamilyen formában. Megkérdeztük, lehet-e jelentősége annak, hogy az erre vonatkozó üzenetet éppen Gulyás Gergely tette közzé, aki Magyar Péter egyetemi évfolyamtársa volt, és a Magyar Péter-Varga Judit házasság idején egyfajta családi barátnak számított. Gulyás Gergely – magyarázta a politológus – a személyes érintettség révén Varga Judit természetes szövetségeseként, a bajban is lojális barátként jelenhet meg a nyilvánosságban.

A Fidesz azt szeretné elmesélni Magyar Péterről, hogy nem alkalmas a kormányzásra. Ennek egyik oldala annak sugalmazása, hogy külföldi érdekeket képvisel, a másik pedig az, hogy hirtelen cselekvőként, erőszakos természetűként igyekeznek beállítani őt

– állapította meg Mikecz Dániel. Varga Judit behozásától a kampányba a Fidesz azt remélheti, hogy erősödnek a Magyar Péter személyiségét érintő negatív benyomások. Lehetséges továbbá, hogy Vargával jobban tudnak hatni az inkább a Fidesszel szimpatizáló női szavazókra. Mivel a Fidesznek jelenleg kevés a látható női politikusa, szerep juthat neki az anyáknak juttatott adókedvezmények kommunikálásában is.

Azonban Ranschburg Zoltánhoz hasonlóan Mikecz Dániel is úgy látja, hogy Varga Judit visszatérésének vannak kockázatai. A politológus elsősorban ugyancsak a kegyelmi ügy lezáratlanságát nevezte meg. Hiszen az azóta is felbukkanó gyermekvédelmi visszaélések miatt Varga Judit szerepeltetése még inkább a fókuszba helyezné a Fidesz számára nagyon kényes témát.

Az is fejtörést okozhat – hangsúlyozta Mikecz Dániel –, hogy amennyiben Magyar Péter politikai személyiségének bulvárosítása, komolytalanítása a cél, úgy Varga sem tud megmaradni a komoly szakpolitikusi pózban, miközben a Fidesz politikusai éppen a szakértelmével indokolják, miért van szükség a visszatérésére.

Sik Endre szociológus a Fidesz szempontjából egyáltalán nem tartja jó ötletnek Varga Judit reaktiválását. A korábban jól működő, az országos témákat meghatározó kormányzati propaganda azóta kudarcot vallott, hogy nem a fideszesek diktálják a tempót, hanem nekik kell reagálniuk. Ebben nem jók.

Ezért jönnek mindenféle abszurditással, amitől azt remélik, hogy a kormánypártnak segíthet kilábalni az általános elbizonytalanodásból és eszköztelenségből.

Varga Judit visszatérésétől a Fidesz az égegyadta világon nem várhat semmit – jelentette ki Sik Endre. Gyermeteg elképzelés lenne abban bízniuk, hogy az embereknek nem fog eszébe jutni: komoly káderhiányban szenved a Fidesz, ha vissza kell nyúlnia egy olyan politikusért, aki már leszerepelt. Ráadásul Varga Judit soha nem volt befolyásos politikacsináló, ő kivitelező volt. Márpedig a Fidesznek most azt kellene kitalálnia, hogyan csináljon politikát, mert ez az, ami nem megy.

Varga Judit nem csodaszer – összegzett Sik Endre –, esetleges visszatérése csak egy gyenge, másodlagos frissességű próbálkozás arra, hogy a Fidesz valami újnak látszó tervvel álljon elő.