2025-10-08 19:42:00 CEST

Minden jel arra utal, hogy Moszkva már megtalálta az invázió folytatásának hivatalos indokát.

Gyakorlatilag megakadtak az Ukrajnában zajló háború lezárását célzó béketárgyalások – közölte egy szerdai nyilatkozatában a The Moscow Times beszámolója szerint az orosz külügyminiszter-helyettes.

„Sajnos el kell ismernünk, hogy az Anchorage-ban tapasztalt tárgyalási lendület jórészt kifulladt”

– fogalmazott Szergej Rjabkov, aki szerint ez Kijev európai szövetségeseinek romboló lépései miatt következett be.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én tartott rövid csúcstalálkozót Anchorage-ban. A találkozót akkor az ukrajnai békefolyamat patthelyzetének feloldását célzó lehetőségként értékelték, ám áttörés nem született. Trump a tárgyalás óta határozottabb hangnemet ütött meg Moszkvával szemben, többször hangsúlyozva, hogy csalódott az orosz elnökben.

A feszültséget tovább fokozta, hogy az amerikai döntéshozók mérlegelik: hosszú hatótávolságú Tomahawk típusú cirkálórakétákat küldenek Ukrajnának – egy lépést, amelyről Putyin korábban úgy nyilatkozott, hogy „teljesen új szintre emelné az eszkalációt.” Trump a Fehér Házban újságíróknak a héten közölte, hogy lényegében már meghozta döntését a Tomahawk-rakéták Ukrajnába küldéséről. Indoklása szerint Vlagyimir Putyin nem hajlandó közvetlenül tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Rjabkov úgy fogalmazott, egy ilyen döntés jelentős, mondhatni minőségi változást eredményezne, ugyanakkor kijelentette: ez nem befolyásolná Oroszország eltökéltségét céljai elérésében.

„Remélem, azok, akik Washingtonban ilyen döntések felé terelik az eseményeket, teljes mértékben felfogják a lehetséges következmények súlyát és mélységét. (...) Mi természetesen arra szólítjuk fel az amerikai vezetést és a hadsereget, hogy józanul, ésszerűen és felelősen közelítsenek ehhez a helyzethez.”

A külügyminiszter-helyettes arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatok stabilizálására irányuló törekvések összeomlóban vannak, és ezért Washingtont tette felelőssé. Hozzátette, Moszkva kész újjáépíteni kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de nem lát előrelépést ebben az irányban a másik fél részéről.