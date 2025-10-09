„Baráti ember nagy szeretettel” – Szerkesztője beszél a közös munkáról Krasznahorkai Lászlóval

méltatás;irodalmi Nobel-díj;Magvető Kiadó;Krasznahorkai László;

2025-10-09 15:14:00 CEST

Krasznahorkai Lászlóval és Kertész Imrével már két Nobel-díjasa is van a Magvető Kiadónak.

Vannak erős, emberi gesztusai, amelyek túlmutatnak a munkakapcsolaton. Fontos, hogy továbbra is mi adhatjuk ki őt – nyilatkozta a Népszava kérdésére a magyar kiadó, a Magvető szerkesztője, Szegő János, akit Tarr Bélához hasonlóan felhívtunk Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról.

Szegő János elmondása szerint magyar íróénál tisztább szöveget kevés szerzőtől lapnak, a szövegeit már önmaga erősen megszerkeszti. – Mondjuk egy könyve jó esetben tíz mondatból áll, de nagyon jó vele dolgozni, mert bármilyen kérdésem van, amely egy mondatra vagy a jelentésére vonatkozik, akkor ő nyitott és figyel a javaslataimra, de a szerkesztőségből bárkinek az észrevételére. Baráti ember nagy szeretettel, aki tiszteli és kedveli azokat, akikkel dolgozhat. – méltatta a szerkesztő a Krasznahorkai Lászlóval végzett közös munkát.

– Az emberi létezésnek a válságát, a problémáit és a nehézségeit olyan módon tudja ábrázolni vagy szemléltetni ezekkel a szuggesztív, hosszú mondatokkal, hogy az az egész világ számára fontossá teszi a prózáját, ami a magyar valóságból gyökerezik, de mostanra az egész világot befogja.

Arra gondolok, hogy nem egy könyve játszódik Amerikában, Németországban vagy a Távol-Keleten, és a világ vagy a világirodalom azt tarthatja fontosnak, hogy ő a világunkat érintő emberi, ökológiai krízist milyen érzékenységgel, empátiával és humánummal ábrázolja és dolgozza fel – fűzte hozzá a szerkesztő. Krasznahorkai Lászlóval és Kertész Imrével már két Nobel-díjasa is van a Magvető Kiadónak. – Ebben szerencsénk van, de a néhai Morcsányi Gézának köszönhető, hogy a mi szerzőnk mindkét író, az eredményük pedig a magyar irodalom nagy öröme – mondta erről Szegő János.