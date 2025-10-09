Súlyosabb büntetést kapott, 10 évig rács mögött marad a Pelicot-ügyben fellebbező erőszaktevő

18+;Franciaország;másodfokú ítélet;csoportos nemi erőszak;Gisèle Pelicot;

2025-10-09 18:50:00 CEST

Az 51 erőszaktevő közül egyedül Husamettin Dogan fellebbezett. Rosszul járt vele.

Súlyosabb ítéletet szabott ki a bíróság másodfokon Husamettin Doganra, arra a férfira, aki részt vett a Giselle Pelicot elleni csoportos nemi erőszakban és egyedüli elkövetőként fellebbezett az elsőfokú döntés ellen - számolt be a Le Figaro.

A Gard megyei fellebbviteli bíróság jogerősen 10 év börtönre ítélte az elkövetőt. Ez súlyosabb, mint az elsőfok, ami 9 éves büntetést határozott meg. Az ügyészség 12 évre küldte volna rács mögé Husamettin Dogant.

A Pelicot-ügy nemcsak Franciaországban, de nemzetközi szinten is sokkoló bűncselekmény-sorozat: egy francia férfi, Dominique Pelicot saját feleségét, Gisèle-t csaknem egy évtizeden át rendszeresen bedrogozta, megerőszakolta, a magatehetetlen asszonyt pedig áruba bocsátotta. Az interneten megismert férfiakat hívott a házába, hogy ők is megerőszakolják a dél-franciaországi Mazan városában. Minderről Dominique Pelicot videófelvételeket készített. A most 73. évében járó férfinak összesen 50 bűntársa volt 2011 júliusa és 2020 októbere között a főként Mazanban végrehajtott bűncselekmény-sorozatban.

Az elsőfokon eljáró avignoni bíróság tavaly decemberben Dominique Pelicot-t az összes ellene felhozott vádpontban bűnösnek mondta ki és a maximálisan kiszabható 20 év börtönre ítélte. A testület az összes többi vádlottnak is megállapította a bűnösségét. Többségük tagadta a vádakat, de a francia bíróság közülük 47-et nemi erőszakban, kettőt nemi erőszak kísérletében, kettőt pedig szexuális zaklatásban talált bűnösnek. A vádlottak egyike nem Gisèle Pelicot-t erőszakolta meg, hanem Dominique Pelicot segítségével a saját feleségét. A bíróság őt is 12 év börtönbüntetésre ítélte nemi erőszakért. A legenyhébb ítélet három év volt, amit hárman kaptak, közülük két vádlott esetében felfüggesztve.

Az ügyészség összesen 652 év börtönt kért az 51 vádlottra, akiket végül 428 évre küldött rács mögé a bíróság. Husamettin Dogan mostani, szigorúbb másodfokú ítéletével ez 429 évre nőtt. A másodfokú testület két és fél órás tanácskozást követően hozta meg ítéletét, s 10 évre emelte a büntetést Gisèle Pelicot 2019. június 28-ról 29-re virradó éjjel történt megerőszakolása miatt. A döntés ellen tíz napig fellebbezhet a Semmítőszékhez.

Az ítélethirdetés során Gisèle Pelicot az elítélt férfit nézte, a tárgyalóterem elhagyása után nem tett nyilatkozatot. Husamettin Dogan közben végig azt állította, hogy esze ágában sem volt megerőszakolni a sértettet, sőt ő is Dominique Pelicot áldozatának tartja magát. A tárgyalást megelőző napon Gisèle Pelicot úgy kommentálta az erőszaktevő állításait: „azt mondja, hogy egy halott embert látott, amikor belépett a szobába. Amikor én halottat látok, hívom a mentőket.” Azt pedig szintén döbbenettel fogadta, hogy Dogan áldozatnak nevezte magát.

A Le Figaro szerint a Pelicot-ügy a mostani ítélettel még mindig nem ért véget: egyrészt Dominique Pelicot ellen jelenleg két másik szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyben és egy gyilkossági ügyben is nyomozás folyik, másrészt saját lánya, Caroline Darian is feljelentést tett ellene a versailles-i ügyészségen, amiért bedrogozta és szexuálisan zaklatta.