Az 51 erőszaktevő közül egyedül Husamettin Dogan fellebbezett. Rosszul járt vele.
A férfi feltételes szabadságra nem bocsátható.
Lakatos Oszkár „koncepciós eljárásban hozott politikai döntésnek” minősítette az ítéletet, amelynek célja az Országos Roma Önkormányzat „teljes bedöntése”.
A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést, még csökkentette is az evangélikus lelkész pénzbüntetését, de a büntetőperben a Főváros Ítélőtába hozhatja meg a jogerős ítéletet.
B. László az elsőfokú 25 év helyett ezúttal 20 év börtönbüntetést kapott. A férfi rezzenéstelen arccal fogadta az ítéletet.
Mindössze egy méterről lőtte le egy őrnagyot az ismert hungarista.
A másodfokon eljáró Győri Törvényszék is felfüggesztett fogházra ítélte pénteken a mosonmagyaróvári kórházi haláleset négy vádlottját, helyben hagyva az első fokon eljáró Mosonmagyaróvári Járásbíróság tavaly június 8-i határozatát - tájékoztatta a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t.
A három tényleges életfogytiglanra ítélt vádlott ügyében fellebbezések miatt harmadfokon a Kúrián folytatódik a romagyilkosságok ügyében indult büntetőper.