Orbán Viktor fogadta Benjámin Netanjahut

2025-04-03 11:23:00 CEST

Budapesten tárgyal csütörtök délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő. Az egyeztetést követően sajtótájékoztatót is tartanak, ez a 24.hu szerint az eredetileg tervezett 10 óra helyett 12:30-ra csúszik.

Egy, az izraeli miniszterelnök társaságában készült fotót Orbán Viktor is megosztott a Facebook-oldalán, azzal a megjegyzéssel, hogy „Budapesten, biztonságban”.

Az tegnap derült ki, hogy a korábban ismert időpontnál később, szerda este helyett csak csütörtök hajnalban száll le Benjámin Netanjahu gépe a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A The Times of Israel arról is beszámolt, egy harmadik ország tisztviselője is Magyarországra utazik azért, hogy találkozzon az izraeli kormányfővel.

Mint ismert, az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnök miatt. Orbán Viktor már aznap, 2024. november 21-én budapesti látogatásra hívta Netanjahut. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország ICC-tagország, vagyis az izraeli miniszterelnököt le kellene tartóztatni. Amiért mégsem fogják, arról Gulyás Gergely beszélt már 2022. márciusában is, a Vlagyimir Putyin ellen ellen kiadott elfogatóparancs idején. Bár az Országgyűlés ratifikálta az elfogatóparancs alapjául szolgáló római statútumot, alkotmányossági aggályok miatt ezt máig nem hirdették ki Magyarországon.

Csütörtök délelőtt aztán Gulyás Gergely bejelentette, az Orbán-kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Megjegyezte, az ICC „egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt”, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy – és erre az izraeli kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa – politikai testületté vált. Majd leszögezte, hogy a kormány mindezt elfogadhatatlannak tartja, ezért úgy döntött, nem kíván részt venni a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában.