Idén minden harmadik parlamenti képviselő lógott a bizottsági ülések nagy részéről, de simán zsebre tette a havi több milliós fizetést

A vizsgált 159 képviselőből 28 a bizottsági ülések több mint 50 százalékán nem vett részt személyesen 2024. január 1. és 2024. december 16. közt, míg további 25 képviselő az ülések 40-49 százalékáról hiányzott – derült ki a Népszava gyűjtéséből, amelyben megvizsgáltuk mennyit lógtak idén a bizottsági ülésekről a politikusok. Úgy tűnik, Menczer Tamás és Kocsis Máté kifejezetten szeret hiányozni.