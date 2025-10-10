Holttestet találtak abban a főcsatornában, ahol eltűnt a Debreceni Egyetem kutatója

rendőrség;Debreceni Egyetem;holttest;eltűnt férfi;

Egyelőre nem erősítetették meg, hogy Huttman Máté holttestéről van-e szó.

Holttestre bukkantak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, annak a csónakbalesetnek a helyszínétől nem messze, ahol előzőleg eltűnt Huttman Máté, a Debreceni Egyetem 25 éves doktorandusz kutatója - számolt be a Haon

A csónak, amelyben négyen foglaltak helyet, múlt kedden Püspökladány közelében borult fel. Három ember kijutott a partra, a debreceni egyetemista viszont eltűnt. A lap megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy a balesetben eltűnt egyetemista testét találták-e meg. Azt a választ kapták: „A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni.”

Úgy tudni, a debreceni doktorandusz hallgató kutatásaihoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Keresésére nagyszabású kutató-mentő akció indult, de több tényező is nehezítette a munkát, például a víz intenzív sodrása.

A csónak feltehetően túlterhelt volt, az utasok nem viseltek mentőmellényt, és több szabályszegést is elkövettek, emiatt a rendőrség az eltűnés után vízi közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen. A baleset pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.