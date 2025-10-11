Nem gyötri tovább az egészségügyben dolgozó nyugdíjasokat az Orbán-kormány, 2026 januárjától minden jussukat odaadja nekik

egészségügy;Orbán-kormány;Magyarország;nyugdíj;fizetés;jogszabály-módosítás;egészségügyi dolgozók;Takács Péter;

2025-10-11 05:50:00 CEST

Megszűnik a nyugdíj után is munkát vállaló egészségügyi dolgozók hátrányos megkülönböztetése.

2026 januárjától az egészségügyben a nyugdíj mellett tovább foglalkoztatottak is a bérük mellé megkaphatják a nyugdíjukat is. Az Orbán-kormány ugyanis most módosította azt a 2013-as jogszabályt miszerint a továbbszolgáló állami alkalmazottak egyidejűleg nem kaphatnak fizetést és nyugdíjat. Bár ezt az anyagi hátrányt az egészségügyben jövedelempótlással kompenzálták, az eljárás súlyosan bürokratikus volt, és az érintettek a nyugdíjhoz kötődő állami juttatásokból is rendre kimaradtak.

A korlátozást időközben a pedagógusoknál feloldották, mostanáig már csak a közszférában, valamint az egészségügyben dolgozókat sújtotta.

A Magyar Orvosi Kamara és a Független Egészségügyi Szakszervezet évek óta rendre szorgalmazta e szabály megszüntetését, ám mindez idáig süket fülekre találtak a kormányzatnál, így némiképp váratlan volt az államtitkár bejelentése, miszerint mégis módosították a jogszabályt és az egészségügyben fölszámolják a korlátozást. A sajtó távollétében (csak az MTI és az M1 munkatársát hívták oda) megtartott sajtótájékoztatón megjelent az Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetének (MÖSZ) képviselője.

Az MTI beszámolója szerint Takács Péter arról beszélt, hogy a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában alkalmazottakra. A nyugdíj melletti foglalkoztatást továbbra is kérvényezni kell, ám annak menete egyszerűsödik: a szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz, a folyamat ezután "automatikus".

Takács Péter később egy Facebook-posztban pedig arról írt, hogy módosítás e két szervezet kezdeményezésére született meg, és ezért köszönet illeti meg Cser Ágnest (MSZ EDDSZ) valamint Toma Lajost (MÖSZ) elnökét. A posztban egy szóval sem említette, hogy a változtatás kikényszerítésében jelentős szerepe volt FESZ, illetve a MOK követeléseinek is.