A first lady elmondta, hogy közvetlenül kommunikál az orosz elnökkel, hogy még több gyermek térhessen vissza a családjához. Egy gond azért akad, az amerikai kormány megvonta az orosz háborús bűncselekményeket, így a gyermekrablásokat is vizsgáló intézet forrásait.
Reménykeltőnek nevezte Vlagyimir Putyin a kezdődő orosz–amerikai megbeszéléseket, miközben Isztambulban a felek tárgyalni kezdtek a diplomáciai kapcsolatok normalizálásáról.
A Fehér Házban várják Volodimir Zelenszkijt pénteken, hogy aláírja Trumppal az átdolgozott ásványkincs-megállapodást. Az amerikai elnök azonban nyíltan elzárkózott attól, hogy biztonsági garanciákat adjanak Ukrajnának.
A Trump-adminisztráció több engedményt is tett Moszkvának, anélkül hogy Putyinnak ezért bármit is tennie kellett volna. Az oroszokat így arra sem kényszeríti semmi, hogy eredmény szülessen a háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az Orbán-kormány az új geopolitikai helyzetből is hasznot remélhet – állítja Csiki Varga Tamás biztonságpolitikai szakértő. Interjú.
Kína szerint az orosz-ukrán háború minden érintettjének részt kell vennie egy esetleges béketárgyaláson, Ukrajna a mostani találkozót nem is tekinti annak. Kijev, ahogy Európa is az oroszokkal szemben biztonsági garanciákat tart szükségesnek a béke előfeltételeként.
Joe Biden és Vlagyimir Putyin is a magáét fújta, de legalább nem vesztek még jobban össze. Ukrajna közben modern nyugati fegyvereket kap.
Anatolij Antonov nagykövet visszatért Washingtonba, hogy a Boris Nemtsov Plazára néző irodájában tüstént hozzákezdjen az orosz-amerikai kapcsolatok javításához.
Nem kezdődik jól az amerikai-orosz kapcsolatok új szakasza, a felek nem bíznak egymásban és nem is akarnak gesztusokat gyakorolni. A hangnemmel azért elégedettek voltak.
A külügyminiszterek izlandi találkozója egyikre sem nyújtott garanciát.
Mind az Egyesült Államok, mind Oroszország kellemetlen meglepetéseket szereztek egymásnak a stratégiailag rendkívül fontos Fekete-tengeri térségben.
Hiába fűzött az orosz vezetés nagy reményeket Donald Trump elnökségéhez, a szíriai vegyifegyver-támadást megtorló amerikai légicsapás nyomán nem javultak, hanem befagytak az amerikai-orosz kapcsolatok. Rex Tillersont hűvösen fogadták Moszkvában, a külügyminiszteri tárgyalások közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, erodálódott a bizalom, különösképpen a katonai együttműködés terén.
Szokatlan, és a Trump-kormányzattól váratlan keménységgel bírálta Oroszországot keddi moszkvai látogatása előtt Rex Tillerson amerikai külügyminiszter – írja a New York Times-ra hivatkozva a 444.hu.