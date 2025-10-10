Stratégiai sokkot okoz Donald Trump, szétverte a Nyugat 80 éve fennálló hatalmi pólusát

A Trump-adminisztráció több engedményt is tett Moszkvának, anélkül hogy Putyinnak ezért bármit is tennie kellett volna. Az oroszokat így arra sem kényszeríti semmi, hogy eredmény szülessen a háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az Orbán-kormány az új geopolitikai helyzetből is hasznot remélhet – állítja Csiki Varga Tamás biztonságpolitikai szakértő. Interjú.