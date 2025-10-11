Iskolaidőben nem is 1500, hanem csak 1200 forint jut naponta egy-egy gyermek étkeztetésére az otthonokban, az államtitkár szerint minden rendben

Orbán-kormány;pénz;támogatás;gyermekvédelem;étkeztetés;

2025-10-11 05:55:00 CEST

Nem elég az állami pénz, adományokból vagy a tisztasági keret terhére oldják meg az étkeztetést a gyermekotthonokban.

„Amikor én a gyermekotthonban dolgoztam nem volt ritka hogy egyikünk az étolajat a másik a cukrot, harmadik a tésztát, krumplit, volt aki a tusfürdőt szappant vitt a gyerekeknek, hogy tudjanak mit enni és tudjanak tisztálkodni. Tarhonyát és kolbászt vittem be az otthonba, hogy éjszakás műszakban másnapra vacsorára a pásztortarhonyát meg tudjam főzni.” Ezt írta a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár oldalára Szabó Csaba, a szolnoki befogadóotthon egykori gyermekfelügyelője, miután Fülöp Attila szerint csak „a baloldali sajtó álhíre”, hogy éhezhetnek a gyermekotthonokban a gyerekek. Ő ugyanis az országjárásain tele hűtőket és kamrákat talált. Aztán később kiírta a gyermekvédelemben élő valamennyi gyereknek biztosítanak ingyenes étkeztetést az iskolában, bölcsődében óvodában. Ezen felül a gyermekotthon, lakásotthon vagy éppen a nevelőszülő további étkezést biztosít, az előírás az, hogy a gyereket szükségletei szerint kell ellátni, az étkezésre kapott támogatásból nem lehet kevesebbet költeni 1200 forintnál. Hozzátette: a gyermekvédelmi intézmények étkeztetéséhez sok esetben külső adományozóktól is érkezik felajánlás.

Sztupa József egykori intézményi szakmai vezető Fülöp Attila fotójával kapcsolatban megjegyezte: „A dolgok legalább negyede az élelmiszerbankból származó adomány...” „Nem látok húst. Nincs zöldség. Az élelmiszerek nagy része minden csak nem egészséges…”

Egy gyermekfelügyelő lapunknak megerősítette: amikor a közétkeztetésben is részt vesznek a gyerekek, tehát a tanév alatt naponta 1200 forintot kapnak az intézmények egy-egy gyermek élelmezésére, a híradásokban szereplő 1500 forint hétvégékre, munka-vagy tanítási szünetekre jár.

Ők mindig főznek a lakóotthonban – mondta, ha minden gyerek bent van, akkor szűkösen, de ki lehet jönni a pénzből. Azokban a lakásotthonok vannak bajban, ahol magas a szökési arány. Például ha egy 12 fős lakásotthonban 6 szökött van, rájuk nem érkezik meg a pénz. De amikor visszajönnek, nekik is kell enni adni. Ha a pénz érkezése után szöknek el, a következő hónapban az állam levonja a távollétük idejére eső, előre kifizetett fejpénzt, pedig az adott hónapban ott vannak.

Szabó Csaba pedig lapunknak azt is elmondta: „üres üvegeket, sörösdobozokat is előszeretettel gyűjtik a városban csellengő lakásotthonos, gyerekek, a pénzen élelmet, édességet vesznek”. Két intézményben is dolgozik az a gyermekfelügyelő, aki arról mesélt, hogy „Budapesten, ahol én vagyok, ott azért átléphetjük ezt az értéket, inkább spórolunk máson. A vidéki kollégáktól viszont hallom, hogy az élelemre a havi 20-25 ezer forintos vegyi keretből vesznek el, a mosó-és a tisztítószereken spórolnak inkább. Az étkeztetésre fordítható pénznél is nagyobb feladat elé állítja a dolgozókat az 1500-2000 forintos tisztasági keret. Havonta ennyi pénzből kell megoldani gyerekenként a sampon, tusfürdő, fogkefe, dezodor, pelenka, és a lányok menstruálásával összefüggő kiadásokat.

A gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek étkeztetése azt követően került fókuszba, hogy az összes kormánypárti képviselő leszavazta a költségvetési bizottságban Jámbor András és Szabó Tímea képviselő javaslatát, amely a gyermekvédelmi dolgozók béremelésének lehetőségét, valamint az államilag gondozott gyerekek étkeztetésére szánt keretösszeg emelését célozta.

A Kormányinfó sajtótájékoztatón aztán Gulyás Gergely közölte: idén plusz 17 milliárd forintot fordított a kormány a szociális területre, a kabinet előtt több javaslat van a szociális ellátórendszer állami lábának megerősítésére, jövőre pedig fizetésemelés lesz. Az egyikkel egy héten-, a másikkal kapcsolatban egy hónapon belül lesz bejelentés – mondta a miniszter.

Noha több cikkben az jelent meg, hogy a gyermekvédelem jutott 17 milliárd forinthoz, valójában a szociális szféra nem csak ezt a területet fedi le, ide tartoznak többek között az idősotthonok, a hajléktalanellátók, a fogyatékossággal élőket gondozó intézmények is.

Az sem világos, hogy ha a 17 milliárd forintot erre az évre biztosította az Orbán-ormány, akkor annak elemeiről október közepén miért nem lehet tudni semmit.