Orbán Viktor: A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Európai Unió;Orbán Viktor;propaganda;aláírásgyűjtés;orosz-ukrán háború;

2025-10-11 09:37:00 CEST

Most sem Moszkva háborús tervei kerülnek terítékre.

Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon.

A miniszterelnök már korábban beharangozta az akciót, melynek keretében az Európai Unió ellen hangolnák a lakosságot. Mostani bejegyzésében azt írta, „pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.”

A kormányfő úgy folytatta: „Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is.”

Ami a kémvádat illeti, tegnapi hír, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke személyesen akar egyeztetni Várhelyi Olivér uniós biztossal, miután kiderült, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben. Várhelyi Olivér korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. Az EU-s intézményekbe való beszivárgás és a hírszerző hálózat kiépítésének fő célpontjai a brüsszeli intézményekben dolgozó magyar állampolgárok voltak.