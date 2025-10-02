Orbán Viktor javasolni fogja, hogy induljon aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Európai Unió;Oroszország;Koppenhága;Ukrajna;Orbán Viktor;aláírásgyűjtés;

2025-10-02 12:11:00 CEST

Minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból – állapította meg a miniszterelnök.

Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Koppenhágában, ahol ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját. A kormányközeli Magyar Nemzet szerint a kormányfő hozzátette: „lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat.”

– Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az uniónak, de a nyomás nagy – mondta Orbán Viktor. Majd közölte, ő úgy látja, a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni,

„indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból”.

A miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatban közölte, előterjesztettek egy javaslatot, amely arról szólt, hogy meg akarják változtatni a tárgyalás eddigi jogi környezetét. Eddig – folytatta – ez úgy volt, hogy ha megnyitsz egy tárgyalást, ahhoz egy 100 százalékos támogatás kell a tagok részéről, ha lezársz egy fejezetet, ahhoz is kell 100 százalék.

– Ezt meg akarják változtatni úgy, hogy a megnyitása a fejezetnek az ne követeljen egyhangúságot, elég legyen minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság

– idézte fel, megjegyezve: ahhoz azonban, hogy a mostani szabályt megváltoztassák, szintén egyhangúság kell.