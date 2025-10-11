Magyarország–Örményország 2-0, megvan az első győzelem a vb-selejtezőkön

futball;Magyarország;Örményország;vb-selejtezők;

2025-10-11 20:16:00 CEST

Lukács Dániel és Gruber Zsombor is az első gólját szerezte a nemzeti tizenegyben.

A magyar labdarúgó-válogatott itthoni pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a szerda hajnalban 84 évesen elhunyt Mezey Györgyre, aki a máig utolsó, 1986-os magyar világbajnoki szereplés alkalmával irányította a nemzeti együttest. A korábbi szövetségi kapitány emléke előtt vastapssal tisztelgett a közönség, amely ezt követően öt percig tüntetőleg nem szurkolt. Ezalatt a kapu mögött tízszer húsz széket üresen hagytak a drukkerek és azt az üzenetet feszítették ki, hogy "MLSZ #csakegyütt, vagy mégsem?" A szurkolók, akik az új idénytől rájuk vonatkozó szigorúbb szövetségi szabályok ellen tiltakoztak, ezt követően egy MLSZ-t szidalmazó rigmussal eresztették ki először a hangjukat.

Az első perctől a magyar csapat irányította a játékot, míg az ellenfél egyértelműen gyors ellentámadásokra rendezkedett be. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai nem diktáltak öldöklő tempót, inkább türelmesen járatták a labdát, így keresték a rést az örmény védelmen. Tíz percet kellett várni az első helyzetre, amely nem kidolgozott akcióból alakult ki, hanem Szoboszlai labdaszerzését követően Lukács próbálkozhatott tíz méterről, de a vendégkapus lábbal hárított. Az első végigvitt örmény támadás végén aztán Tóthnak is védenie kellett. A játékrész derekához közeledve mezőnyjátékkal teltek a percek, a magyarok nem igazán tudtak az ellenfél védelme mögé kerülni, ehhez túlságosan statikus volt a játékuk, hiányzott a kreativitás és a dinamika a támadásokból. Éppen ezért a második kaput eltaláló hazai kísérlet csak a 34. percben volt, akkor Lukács kiszorított helyzetből leadott lövését védte Avagjan. Az első igazán tetszetős akciót nem sokkal a szünet előtt vezette a válogatott, amikor Bolla remek jobb oldali beadására hiába érkezett kiváló ütemben Szoboszlai, a Liverpool sztárja eltévesztette a bal alsó sarkot. A magyar csapat így hiába birtokolta háromszor annyit a labdát az első félidőben, nem tudott előnyt szerezni a szünetig.

A folytatásban is maradt a meddő mezőnyfölény, de azért látszott, hogy a magyarok igyekeztek nagyobb tempót diktálni, ennek köszönhetően jobban használták a széleket, ahonnan több beadás is érkezett a vendégek büntetőterületére, s bár ezeket rendre hatástalanították a védők, mégis érződött, hogy nagyobb nyomás nehezedik rájuk. Ez pedig hamar góllá érett, amikor Lukács az első ziccerét azonnal értékesítette a válogatottban. Az 56. percben Styles kapott labdát az örmény 16-os előterében, majd továbbpasszolt az üresen álló Bollához, aki kiugratta Lukácsot, a felcsúti csatár pedig ziccerben a kirobbanó kapus mellett 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

Hátrányban feladta addigi sündisznóállását az örmény csapat, de így nagyobb terület nyílt a magyarok számára is, akik ezt kihasználva elkezdtek veszélyesebben futballozni. Rossi legénysége nem elégedett meg a minimális előnnyel, igyekezett egy második góllal végleg eldönteni az összecsapást, erre meg is voltak a lehetőségei, de ezeket sokáig nem sikerült kihasználni, Nagy fejesénél például a kapufa mentette meg az örményeket. A vendégeknek két jó kontrája volt, mindkétszer Tóth könnyedén védte a középre tartó lövéseket, ezt leszámítva nem forgott veszélyben a létfontosságú hazai diadal. A hosszabbítás utolsó percében sikerült még nagyobb ünnepet okozni a stadionban: a 94. percben Dárdai szerzett labdát a félpályán, aztán Szoboszlai és Gruber volt a labda útja, amelyet utóbbi lekészített Dárdainak, de a lövés éppen Gruber elé vágódott egy védőről, a ferencvárosi támadó pedig egy igazítás után 6 méterről a kapu közepébe lőtt (2-0).

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre.

A magyar csapat legközelebb kedden a kvartett favoritja, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.

Magyarország-Örményország 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, 57 825 ezer néző. Játékvezető: Chris Kavanagh (angol)

Gólszerző: Lukács (56.), Gruber (94.)

Sárga lap: Harutjunjan (14.)

Magyarország

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) - Schäfer, Styles (Vitális, 75.) - Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai - Lukács (Gruber, 63.)

Örményország

Avagjan - Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan - Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan - Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan