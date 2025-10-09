politika;Magyarország;Gulyás Gergely;kormányinfó;Vitályos Eszter;

Pétert kihallgatták, Zsolt majdnem szent lett, Judit talán visszatér – Kormányinfó percről percre

Orbán Viktornak a Budapesti Javítóintézet körülii botrányban jutott az eszébe, hogy a helyettese majdnem szent ember, azt pedig a Kormányinfó egyik fellépője, Gulyás Gergely pendítette meg, hogy a volt igazságügyi miniszter visszatérhetne azután, hogy az elnöki kegyelmi botrány miatt kivonult a közéletből.  

Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait. 