Pétert kihallgatták, Zsolt majdnem szent lett, Judit talán visszatér – Kormányinfó percről percre

Orbán Viktornak a Budapesti Javítóintézet körülii botrányban jutott az eszébe, hogy a helyettese majdnem szent ember, azt pedig a Kormányinfó egyik fellépője, Gulyás Gergely pendítette meg, hogy a volt igazságügyi miniszter visszatérhetne azután, hogy az elnöki kegyelmi botrány miatt kivonult a közéletből.Orbán Viktor: Nem mondom, hogy Semjén Zsolt szent ember, de majdnem azElkezdődött a fideszes megtorlás, Juhász Péter üzent Kocsis Máténak„Varga Judit visszatérésétől semmit nem várhat a Fidesz”„Térjen vissza” – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak