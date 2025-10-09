Pétert kihallgatták, Zsolt majdnem szent lett, Judit talán visszatér – Kormányinfó percről percre

politika;Magyarország;Gulyás Gergely;kormányinfó;Vitályos Eszter;

2025-10-09 09:35:00 CEST

Minden egy helyen.

Orbán Viktornak a Budapesti Javítóintézet körülii botrányban jutott az eszébe, hogy a helyettese majdnem szent ember, azt pedig a Kormányinfó egyik fellépője, Gulyás Gergely pendítette meg, hogy a volt igazságügyi miniszter visszatérhetne azután, hogy az elnöki kegyelmi botrány miatt kivonult a közéletből.